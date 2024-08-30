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Formula 1 İtalya GP

Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda

Güvenlik aracı sürücüsü Bernd Mayländer, Monza'daki kaza sonrası yaralanmadan kurtuldu ancak güvenlik aracı büyük hasar aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Bernd Maylander, Safety Car Driver, The Safety Car on the grid

Bernd Maylander, Safety Car Driver, The Safety Car on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 İtalya Grand Prix'si öncesinde Monza'da gerçekleşen güvenlik aracı kazası, günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Güvenlik aracı sürücüsü Bernd Mayländer ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak araç ciddi şekilde hasar aldı ve bu hafta sonu kullanılamayacak.

Neyse ki bu durum yarış haftasını etkilemeyecek. Aston Martin her yarış için iki güvenlik aracı sağlıyor, bu yüzden her zaman bir yedek araç bulunuyor.

Monza'da kaza yapan aracın yerine üçüncü bir güvenlik aracı getirilecek ve bu araç cuma günü piste ulaşacak.

Kaza yapan araç ise onarım için atölyeye geri gönderilirken, şasi numarası 3 olan yedek araç Monza’da kullanılacak.

Kaza sırasında hava yastığı açılmadı çünkü yarış pistlerinde hava yastığının yanlış zamanda açılma riski çok yüksek.

Mayländer'in kaza anında araçta yaşadığı sorunların nedeninin bir fren arızası olduğu düşünülüyor ama henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bu, Mayländer’in 2000 yılında FIA’daki görevine başladığından beri ilk ciddi kazası oldu.

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