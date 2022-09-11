Monza'da günün pilotu De Vries oldu
Williams pilotu Nyck de Vries, İtalya Grand Prix'sinin ardından günün pilotu seçildi.
Hollandalı pilot, 2022 yılında Mercedes'in ve Mercedes motoru kullanan diğer takımların yedek pilotluğunu yapıyordu
Alex Albon'un sakatlığı nedeniyle yarışamamasının ardından kendisine Williams'la Monza'da ilk F1 yarışına çıkma fırsatı verildi.
Harika bir performans sergileyen De Vries, Nicholas Latifi'yi sıralama turlarında geçti ve yarışta da güçlü bir performansla dokuzuncu oldu.
Böylelikle ilk yarışında puan almış oldu. Bu performansıyla da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Max Verstappen
|İtalya GP
|Nyck de Vries
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|37
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Nyck de Vries
|1
Fotoğraflar:
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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