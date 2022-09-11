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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Monza'da günün pilotu De Vries oldu

Williams pilotu Nyck de Vries, İtalya Grand Prix'sinin ardından günün pilotu seçildi.

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, Editör
Monza'da günün pilotu De Vries oldu
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Hollandalı pilot, 2022 yılında Mercedes'in ve Mercedes motoru kullanan diğer takımların yedek pilotluğunu yapıyordu

Alex Albon'un sakatlığı nedeniyle yarışamamasının ardından kendisine Williams'la Monza'da ilk F1 yarışına çıkma fırsatı verildi.

Harika bir performans sergileyen De Vries, Nicholas Latifi'yi sıralama turlarında geçti ve yarışta da güçlü bir performansla dokuzuncu oldu.

Böylelikle ilk yarışında puan almış oldu. Bu performansıyla da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Max Verstappen
 Hollanda   Max Verstappen
Italy İtalya GP  Nyck de Vries

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 37
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
 Nyck de Vries 1

Fotoğraflar:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
1/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
2/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
3/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
4/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
5/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto en la salida
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto en la salida
6/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
7/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
8/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
9/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, el resto de la parrilla de salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, el resto de la parrilla de salida
10/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
11/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
12/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, hace una parada en boxes
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, hace una parada en boxes
13/32

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
14/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13
15/32

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
16/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
17/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
18/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
19/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
20/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
21/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
22/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
23/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
24/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
25/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
26/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
27/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
28/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
29/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
30/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
31/32

Fotoğraf: Erik Junius

Ganador de la pole, Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra su llegada al Parc Ferme
Ganador de la pole, Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra su llegada al Parc Ferme
32/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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