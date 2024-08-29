Monza'da DRS bölgesi genişletildi
Gelişi kolaylaştırmak amacıyla FIA start düzlüğündeki DRS alanını 103 metre uzatmaya karar verdi.
Son yıllarda FIA, doğru dengeyi bulma amacıyla DRS bölgelerinin uzunluğunu gözden geçirmeye devam etti.
Yönetim, bazı pistlerde geçişi çok kolaylaştırdığını ve pistteki gösteriyi yapay hale getirdiğini fark ettiği için DRS'nin kullanılabileceği berleri ölgeleri kısalttı.
Ancak bu durum şampiyonadaki tüm yarışlar için geçerli değil çünkü bazı pistlerde tam tersi bir durum var.
Örneğin, son birkaç yıldır Monza'da geçiş yapmak daha karmaşık hale geldi ve DRS'ye rağmen sürücüler geçiş yapamadı.
Geçen sezon Carlos Sainz, Max Verstappen'in Red Bull'unu uzun süre arkasında tutmayı başarmıştı.
Bundan dersler çıkaran FIA, ana düzlükte hareketli arka kanadın kullanılabileceği mesafeyi 103 metre uzattı.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, chiude davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Foto di: Andy Hone / Motorsport Images
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