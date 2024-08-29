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Formula 1 İtalya GP

Monza'da DRS bölgesi genişletildi

Gelişi kolaylaştırmak amacıyla FIA start düzlüğündeki DRS alanını 103 metre uzatmaya karar verdi.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Son yıllarda FIA, doğru dengeyi bulma amacıyla DRS bölgelerinin uzunluğunu gözden geçirmeye devam etti.

Yönetim, bazı pistlerde geçişi çok kolaylaştırdığını ve pistteki gösteriyi yapay hale getirdiğini fark ettiği için DRS'nin kullanılabileceği berleri ölgeleri kısalttı.

Ancak bu durum şampiyonadaki tüm yarışlar için geçerli değil çünkü bazı pistlerde tam tersi bir durum var.

Örneğin, son birkaç yıldır Monza'da geçiş yapmak daha karmaşık hale geldi ve DRS'ye rağmen sürücüler geçiş yapamadı.

Geçen sezon Carlos Sainz, Max Verstappen'in Red Bull'unu uzun süre arkasında tutmayı başarmıştı.

Bundan dersler çıkaran FIA, ana düzlükte hareketli arka kanadın kullanılabileceği mesafeyi 103 metre uzattı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, chiude davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, chiude davanti a Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

 

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