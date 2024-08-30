Monza yarışı öncesi 11 pilot yeni güç ünitesine geçti
İtalya GP öncesinde 11 sürücünün yeni güç ünitesine geçtiği açıklandı.
Lando Norris, McLaren MCL60, Sir Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hafta sonu öncesinde yapılan resmi açıklamaya göre Mercedes, McLaren, Aston Martin, Haas ve Sauber pilotlarına ek olarak Williams'ın yeni pilotu Franco Colapinto yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yaptı.
Ek olarak Sauber ve Haas pilotları dördüncü egzoza geçtiler.
Tüm bu değişimler kurallar dahilinde olduğu için kimse grid cezası almayacak.
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