Monza yarışı öncesi 11 pilot yeni güç ünitesine geçti

Hafta sonu öncesinde yapılan resmi açıklamaya göre Mercedes, McLaren, Aston Martin, Haas ve Sauber pilotlarına ek olarak Williams'ın yeni pilotu Franco Colapinto yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yaptı.

Ek olarak Sauber ve Haas pilotları dördüncü egzoza geçtiler.

Tüm bu değişimler kurallar dahilinde olduğu için kimse grid cezası almayacak.