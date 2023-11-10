Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Formula 1 dünyası çok hızlı bir dünya ve birçok geleneksel pist son yıllarda takvim dışında kaldı. Fakat İtalya otomobil kulübü başkanı Angelo Sticchi Damiani'ye göre Monza ve Imola'nın geleceği garanti altına alınmak üzere.

Arka planda F1 ile devam eden görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldı ve birkaç küçük detayın netleştirilmesinin ardından iki pist de en az 2030'a kadar spora ev sahipliği yapacak.

Taraflar arasında beşer yıllık yeni anlaşmalar imzalanacağını doğrulayan Damiani, La Gazzetta dello Sport'a şunları ekledi: "İtalya'da iki yarışa sahip olmak ülkemiz için olağanüstü bir başarı olacak."

"2024 yılı sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalamak istiyoruz."

Sticchi Damiani'ye göre her iki pistin de modernizasyon anlamında yapması gereken bazı işler var, ancak bu durum özellikle Imola için sorun teşkil etmemeli.

Damiani şöyle devam etti: "Emilia-Romagna bölgesi, şehir belediyesi ve Co.nami (pist bölgesindeki yatırım fonu) pit alanının modernize edilmesi üzerinde çalışıyor ve Paddock Club için yeni bir yer belirlendi."

"Bu herkes için olumlu bir şey olacak."

Fotoğraf: Autosport Matt Kew's first time on F1 grid Imola 2022

"Monza'ya gelirsek; pist yeşil bir alanda olduğu için orada biraz daha fazla kısıtlamamız var. Parktan sorumlu konsorsiyumla yapılan anlaşma 2028 yılına kadar devam ediyor, dolayısıyla uzatılması gerekiyor."

"Lombardiya bölgesi, Monza ve Milano belediyeleri ile de ayrı ayrı sözleşmeler imzalanması gerekiyor."

Özellikle Monza gibi bir pist için yenileme çalışmaları oldukça pahalıya patlayacak. Damiani'ye göre politikacılar da üzerlerine düşeni yapmalı çünkü onlar da yarıştan ekonomik olarak faydalanıyor.

Damiani, "Bunun ulusal bir başarı olduğunu anlamaları gerekiyor." derken başbakan Giorgia Meloni ve yerel belediyelere yatırım çağrısında bulundu ve "Sonuçta bundan 100 milyon euro değerinde fayda sağlayacaklar." diye ekledi.