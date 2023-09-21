Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

Hızlı pistlerde avantaj yakalamak için sıralama turlarında hava koridoru kovalayan pilotlar, zaman zaman ideal pist konumunu tutturabilmek için pist üstünde yavaşlamakta, bu da trafiğe yol açmakta.

Bu durumun en trajik örneği olarak 2019 İtalya GP sıralama turlarını gösterebiliriz; Q3'ün son turlarında herkes o kadar yavaşlamıştı ki, iki pilot hariç hiç kimse son zaman turuna başlayamadı!

Dolayısıyla bu yıl farklı önlemler almayı tercih eden FIA, "maksimum tur zamanı" gibi bir uygulamaya geçiş yapmış ve pilotların belirlenen bir zamandan yavaş gitmesini yasaklamıştı.

Kural geçen hafta sonu Singapur'da uygulanmadı ve özellikle son sektörde ciddi bir kaosa yol açtı, birçok isim engelleme şüphesiyle incelemeye alındı.

Benzer sıkıntıların yaşanmamasını isteyen FIA'nın çözümü ise maksimum tur zamanı uygulamasını geri getirmek oldu.

Yarış direktörü Niels Wittich'in yarış öncesi notlarında, "Sıralama turlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için, komiserler tarafından kabul edilen istisnai durumlar haricinde, ikinci Güvenlik Aracı çizgisinden ilk Güvenlik Aracı çizgisine kadar olan maksimum süreyi aşan her sürücü gereksiz yere yavaş gitmiş sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Wittich, sürücülerin "istisnai durumlarda" eylemleri için kabul edilebilir bir açıklama sunabilmeleri halinde yaptırımlardan "kaçınabileceklerini" de söyledi.