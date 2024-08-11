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Formula 1 İtalya GP

Monza pistinde önemli değişiklikler var

Monza pisti geçtiğimiz aylarda büyük bir yenileme çalışmasından geçti ve artık kerbler eskisi kadar agresif olmayacak.

Ezel Tan
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Les nouveaux vibreurs de la Variante Ascari à Monza.

Fotoğraf: ACI Sport

Formula 1 takviminde yer alan tarihi bir pist olan Autodromo nazionale di Monza, bir kez daha geleceği için savaşıyor ve bu kapsamda önemli bir yenileme sürecinden geçiyor.

Ocak ayından bu yana özellikle altyapıyı ve taraftar olanaklarını iyileştirmek adına büyük çalışmalar yapıldı. Ancak pistin kendisinden de değişiklikler var.

İtalya Grand Prix'sinin yapılacağı 1 Eylül'e üç hafta kala, ilk yenilikler ortaya çıkmaya başladı ve bunlar beklenenden daha büyük görünüyor.

Kaçış alanları ve kerblerde büyük değişiklikler var; ilk fotoğraflar Ascari bölümünde büyük değişiklikler olduğunu gösteriyor.

Bu kapsamda bu bölümdeki kerbler daha alçak olacak ve pistin hızı daha da artacak. Eski kerblerde, yanlış açıyla o bölüme girilmesi halinde hata riski daha fazlaydı.

Les vibreurs de la chicane Ascari étaient auparavant plus relevés.

Les vibreurs de la chicane Ascari étaient auparavant plus relevés.

Photo de: AG Photo / Paolo Belletti

Yine de çoğu bölümde artık çim veya asfalt kaçış alanı değil, eski moda çakıl havuzları yer alıyor.

Bir diğer önemli değişiklik de Prima Variante, yani pit düzlüğünden sonraki ilk virajla ilgili. Virajın yapısı değişmeden kalacak fakat virajın genişliği arttırılmış durumda. Bu da artık burada daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele görebileceğimiz anlamına geliyor.

Genellikle ilk virajda sürücüler yan yana kalmaya çalıştığında temas yaşanıyordu çünkü bu bölüm çok dardı.

Pistteki diğer değişikliklere ek olarak, tüm asfalt yenilendi. Bu da sürücüler ve takımlar için ekstra bir bilinmeyen anlamına geliyor.

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