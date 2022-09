Monza pist yönetimi, taraftarların yaşadığı sıkıntılardan ötürü üzgün

İki sene sonra seyircilerin tam kapasitede geri döndüğü İtalya GP, hafta sonu boyunca 336.000 kişiyi ağırlayarak ciddi bir rakama ulaştı.

Ancak hem organizasyon açısından, hem de altyapı açısından Monza'nın ciddi sıkıntılara yol açtığını da söyleyebiliriz; birçok taraftar piste girişte oluşan uzun kuyruklardan, aşırı kalabalık nedeniyle yarışı izlemekte zorluk çektiklerinden ve jeton sistemi nedeniyle yiyecek-içecek alırken sıkıntı yaşadıklarından şikayetçilerdi.

Tüm bu sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Monza pist yönetimi, 2023 İtalya GP'sinde işleri yoluna koymak için her şeyi deneyeceklerini vurguladı.

Twitter hesaplarından bir bildiri yayınlayan yönetim, "Autodromo Nazionale Monza, İtalya GP'sine akın eden çok sayıda taraftar arasında bazı aksaklıklarla karşılaşanlara verdiği rahatsızlıktan dolayı üzüntülerini ifade eder."

"Hafta sonu boyunca çalışan herkes, katılım rekorlarını kıran bir organizasyon düzenlemek için ellerinden gelen çabayı göstermiştir."

"Autodromo Nazionale Monza için taraftarların memnuniyeti öncelikli bir husustur ve bu nedenle, herhangi bir kritik sorunun kaynağını tespit etmek, araştırmak ve bunun gelecekte tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak üzere titiz bir süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Fans flood the circuit in celebration at the end of the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images