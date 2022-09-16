Monza pist yönetimi, taraftarların yaşadığı sıkıntılardan ötürü üzgün
İtalya GP'si organizatörleri, geçen hafta sonu taraftarların yaşadıkları sıkıntılardan ötürü üzüntülerini dile getirdi -ancak Monza'nın geleceği artık daha ciddi bir tartışma konusu.
İki sene sonra seyircilerin tam kapasitede geri döndüğü İtalya GP, hafta sonu boyunca 336.000 kişiyi ağırlayarak ciddi bir rakama ulaştı.
Ancak hem organizasyon açısından, hem de altyapı açısından Monza'nın ciddi sıkıntılara yol açtığını da söyleyebiliriz; birçok taraftar piste girişte oluşan uzun kuyruklardan, aşırı kalabalık nedeniyle yarışı izlemekte zorluk çektiklerinden ve jeton sistemi nedeniyle yiyecek-içecek alırken sıkıntı yaşadıklarından şikayetçilerdi.
Tüm bu sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Monza pist yönetimi, 2023 İtalya GP'sinde işleri yoluna koymak için her şeyi deneyeceklerini vurguladı.
Twitter hesaplarından bir bildiri yayınlayan yönetim, "Autodromo Nazionale Monza, İtalya GP'sine akın eden çok sayıda taraftar arasında bazı aksaklıklarla karşılaşanlara verdiği rahatsızlıktan dolayı üzüntülerini ifade eder."
"Hafta sonu boyunca çalışan herkes, katılım rekorlarını kıran bir organizasyon düzenlemek için ellerinden gelen çabayı göstermiştir."
"Autodromo Nazionale Monza için taraftarların memnuniyeti öncelikli bir husustur ve bu nedenle, herhangi bir kritik sorunun kaynağını tespit etmek, araştırmak ve bunun gelecekte tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak üzere titiz bir süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Fans flood the circuit in celebration at the end of the race
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Taraftarların İtalya GP'sinde yaşananlarla ilgili şikâyetleri, F1 üst yönetiminin geçtiğimiz aylarda yaptığı, Monza'nın kendini geliştirmesi gerektiğine ve uzun vadede programda kalmak için sadece geçmişine güvenemeyeceğine yönelik açıklamalarını da desteklemekteydi.
Monza'nın F1 ile sözleşmesi 2025 sezonunun ardından son buluyor.
F1 CEO'su Stefano Domenicali, altyapı konusunda ilerleme kaydedilmesi ve zaman zaman etkinliği yürütmeyi zorlaştıran bazı siyasi sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Domenicali, geçtiğimiz hafta sonu İtalyan medyasına verdiği bir demeçte, "[Monza] takvimde kalmayı hak ediyor ancak daha önce de söylediğim gibi günümüzde F1'deki yerinizi garantilemek için sadece tarih yeterli değil."
"Hem takımlar hem de taraftarlar için istediğimiz altyapı iyileştirmelerinin yapılmasını bekliyoruz."
"Covid tabii ki başka ihtiyaçları ve başka öncelikleri öne çıkardı, ancak artık gerçekleştirilmesi gereken projeler var ve daha fazla zamanımız yok."
"Bu çalışmalar, pistin modernizasyonu ve taraftarların hafta sonunu mümkün olan en iyi şekilde deneyimlemelerine yardımcı olmak için gereklidir."
"Umarım Monza'yı takvimden çıkarmak zorunda kalmayız, bu tür bir önlem aldığımızı düşünmek bile istemiyorum."
"Ancak takvimde yer almayı hak eden bir pist için şimdi gerçeklere ve halihazırda tanımlanmış olan çalışmaların ne zaman başlayacağına dair kesin ve net bir plana ihtiyacımız var -organizatörler de bunun farkında." dedi.
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