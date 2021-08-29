Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler Sonraki / Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Haberler

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Monza, önümüzdeki ay yapılacak Formula 1 İtalya Grand Prix'si öncesinde ünlü Parabolica virajının adının Michele Alboreto'nun onuruna değiştirildiğini duyurdu.

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi

2021, 200'den fazla Formula 1 yarışında beş galibiyet alan Alboreto'nun Lausitzring'de bir spor otomobil testi esnasında kaza yapmasının ve hayatını kaybetmesinin 20. yıldönümü oldu.

İtalya Otomobil Sporları Kulübü, 20. yıldönümünü onuruna bir oylama yaptı ve Monza'nın ünlü son virajı olan Parabolica'nın adını oybirliğiyle değiştirdi.

Pistin son virajı artık "Curva Alboreto" olarak adlandırılacak ve İtalya Grand Prix'sinde cumartesi yapılması planlanan bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Törene Alboreto'nun eşi Nadia ve diğer aile üyelerinin yanı sıra, İtalya Otomobil Sporları Kulübü Angelo Sticchi Damiani ve F1 CEO'su Stefano Domenicali de katılacak.

Parabolica, 1955 yılında inşa edildi ve motor sporlarının en önemli virajlarından biri olarak biliniyordu. Bu viraj, Monza'nın uzun son düzlüğünden önce yer alıyor ve sürücüler burada yüksek süratlere çıkabiliyor.

Monza yarışı gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek ve bu yıl ikinci sprint yarışına ev sahipliği yapacak.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, passes Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H, in the Parabolica

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, passes Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H, in the Parabolica

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Önceki haber

Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sonraki haber

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

25 dk
2
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

15 s
3
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

19 s
4
Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

4 s
5
Formula 1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

2 s
Son Haberler
Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
F1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

25dk
Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi
F1

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi

1 s
Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
F1

Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

2 s
Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"
F1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

2 s
Verstappen: "Son bölümde normalde yağmur lastikleriyle gitmek gerekiyordu"
F1

Verstappen: "Son bölümde normalde yağmur lastikleriyle gitmek gerekiyordu"

2 s
Son Videolar
Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var'' Belçika GP
Formula 1

Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var''

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi Belçika GP
Formula 1

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek Belçika GP
Formula 1

Red Bull, motor stratejisi için takvimdeki olası değişiklikleri bekleyecek

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''
Formula 1 Formula 1

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

27-29 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL

27-29 Ağustos Yarış Programı

Son Haberler

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi

Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.