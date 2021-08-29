Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi
Monza, önümüzdeki ay yapılacak Formula 1 İtalya Grand Prix'si öncesinde ünlü Parabolica virajının adının Michele Alboreto'nun onuruna değiştirildiğini duyurdu.
2021, 200'den fazla Formula 1 yarışında beş galibiyet alan Alboreto'nun Lausitzring'de bir spor otomobil testi esnasında kaza yapmasının ve hayatını kaybetmesinin 20. yıldönümü oldu.
İtalya Otomobil Sporları Kulübü, 20. yıldönümünü onuruna bir oylama yaptı ve Monza'nın ünlü son virajı olan Parabolica'nın adını oybirliğiyle değiştirdi.
Pistin son virajı artık "Curva Alboreto" olarak adlandırılacak ve İtalya Grand Prix'sinde cumartesi yapılması planlanan bir anma töreni gerçekleştirilecek.
Törene Alboreto'nun eşi Nadia ve diğer aile üyelerinin yanı sıra, İtalya Otomobil Sporları Kulübü Angelo Sticchi Damiani ve F1 CEO'su Stefano Domenicali de katılacak.
Parabolica, 1955 yılında inşa edildi ve motor sporlarının en önemli virajlarından biri olarak biliniyordu. Bu viraj, Monza'nın uzun son düzlüğünden önce yer alıyor ve sürücüler burada yüksek süratlere çıkabiliyor.
Monza yarışı gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek ve bu yıl ikinci sprint yarışına ev sahipliği yapacak.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, passes Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H, in the Parabolica
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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