Monza, Liberty ile seyircisiz yarış ihtimalini görüşecek

İtalya, koronavirüs pandemisinden kötü şekilde etkilendi ve her gün yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Ancak İtalya Otomobil kulübü başkanı Angelo Sticchi Damiani, Monza'nın planlanan takvimde yer almak istediğini dile getirdi.

Rai'ye konuşan Damiani, “Koronavirüs döneminde yarışlar nasıl görünecek? Padok kesinlikle çok daha az kalabalık olacak. Bu yüzden geçen yıl orada olan insanların yüzde 30 ya da 40'ının olmayacağını hayal edin."

“Tıbbi bir çalışma ekibine sahip olmanın yanı sıra, en azından İtalya'da F1 için bir protokol hazırlamak amacıyla, bu aşamada bize yardımcı olacak ve İtalya GP'ye ev sahipliği yapmak için bize tüm bilgileri verecek bir viroloğa başvurduk."

"Mevcut planlara göre sezon Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa işe başlayacak. Daha sonra Monza'ya gelip Doğu'ya gidecekler. Önümüzdeki günlerde FIA her şeye karar vermeli, ancak belirsizlik karşısında, belirli bir şey hakkında konuşmak hâlâ zor."

"Bu yüzden karar vermeden önce birkaç hafta daha beklemek istiyoruz. Eylül'de durumun nasıl olacağını anlamalıyız."

“Tabii ki tüm olasılıklara hazırlanıyoruz ve Liberty Media ile görüşmelere devam ediyoruz."

"Tribünlerde seyirciler olması önemli çünkü organizatörlere onlar sayesinde gelir elde ediyor." "2020'de bir dünya şampiyonasına sahip olmamayı ya da en azından televizyon hakları için gerekli olan en az 15 yarışı yapmayı ve sistemi özellikle daha küçük takımlar için ayakta tutmayı seçmeliyiz." "Bu nedenle seçim en az 15 yarış organize etmeye çalışmak ve 10 takımdan 7'sinin etrafında Silverstone'da iki GP düzenlemek oldu. Bir pistte iki yarış yapmak, maddi anlamda da avantaj sağlıyor." dedi.

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