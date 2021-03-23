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Formula 1 / Son dakika

Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor

Ekleyen:
, Editör

Monza pistinin yönetimi, İtalya Grand Prix'sini seyircili şekilde gerçekleştirmek istediklerini söylediler.

Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor

COVID-19'un etkisi dünya çapında kendisini göstermeye devam ediyor ve Ülkeler, aşılama çalışmalarına devam etseler de, vaka sayıları tedbirler hafifletildiği zaman  yeniden artıyor.

Bahreyn GP, 2021 yarışının aşılanan ve COVID-19'u yeni atlatmış kişilere açık olacağını duyurmuştu. Sonrasında ne olacağı ise belirsiz.

Son günlerde Imola yarışının iptal edilebileceği ya da ertelenebileceğine dair şüpheler vardı. Ancak yarış organizatörleri, Motorsport.com'a yaptıkları açıklamada pandemi nedeniyle belli bir baskı olsa da yarışın sorunsuz şekilde gerçekleşeceğini doğruladılar.

Yine de yarışın seyircisiz şekilde yapılacağı tahmin ediliyor.

Yaz aylarından itibaren durumun daha iyi hale gelmesi umulurken, bazı yarışların yeniden seyircili olması umuluyor. Bu yarışlardan bir tanesi de Monza.

Monza pistinin patronu Alessandra Zinno, La Gazzetta dello Sport ile olan son röportajda, 2021 İtalya GP'yi seyircili yapmak istediklerini söyledi.

Zinno, "İki alan üzerinde çalışıyoruz: Normal veya sınırlı erişim."

"Örneğin son 24 ya da 48 saat içinde negatif test sonucuyla bilet alanlara bir sağlık pasaportu tedarik edilmesini planlıyoruz."

"Şu ana kadar bu konuda herhangi bir yasal prosedür yok, dolayısıyla her türlü çözüm önerisine açığız" dedi.

İtalya GP'nin 12 Eylül'de gerçekleşmesi hedefleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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