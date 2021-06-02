Monza, İtalya GP için %70 ila %80 kapasitede seyirci istiyor

Avrupa ülkelerinde COVID-19'la ilgili durum giderek iyiye giderken, önümüzdeki aylarda Formula 1 yarışlarında yeniden seyirci yer alacak gibi görünüyor.

Her şeyin eskisi gibi olması birkaç yıl alacak olsa da, taraftarlar yavaş yavaş tribünlere dönüyor ve hem Fransa GP hem de Avusturya GP organizatörleri önemli miktarda seyirciye sahip olmayı bekliyor.

Hatta Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Zandvoort daha da ileriye gitmiş 105 bin taraftara ev sahipliği yapmalarını umut ettiklerini açıklamıştı.

İtalya Otomobil Kulübü ACI'nin başkanı Angelo Sticchi Damiani, Monza'daki yarışta sadece aşılanmış kişilerin yer aldığı özel tribünler olabileceğini ve diğer tribünlerde de sosyal mesafeli şekilde yarı yarıya kapasite kullanabileceklerini söyledi.

Böylelikle Eylül ayında tribünlerin yaklaşık %70 ila 80'nin dolduğu seyircili bir yarış yapmak mümkün olabilir.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Damiani, "İtalya Grand Prix'sinde durum izin verdiği takdirde aşılı taraftarlar için özel tribünler kurmak istiyoruz. Kalan tribünlerde ise diğer seyirciler sosyal mesafeli şekilde oturacak ve böylelikle %50 doluluk elde edebileceğiz."

"10-11 Eylül'e kadar kaç kişini aşı olacağını tahmin etmemiz mümkün değil fakat sayıların oldukça yüksek olmasını umut ediyoruz."

"Elbette 2019'da olduğu gibi 100 bin seyirciye ev sahipliği yapamayacağız. Fakat tribünleri %70 ila 80 oranında doldurabilmeyi umuyoruz." dedi.

İtalya GP, Eylül ayının ikinci hafta sonunda yapılacak ve bu da Zandvoort'tan bir hafta önceye denk geliyor.