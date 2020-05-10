Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor
İtalyan Autosprint'in haberine göre Monza, normal tarihten bir hafta sonra ikinci bir İtalya GP'ye daha ev sahipliği yapmak için Formula 1 yönetimiyle görüşüyor.
Monza sürpriz şekilde geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden 4-5-6 Eylül tarihleri arasında İtalya GP'ye ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.
Formula 1 yönteminin taslak takvimini yayınlamasından önce yapılan bu açıklama oldukça şaşırtıcıydı.
Şimdi ise İtalya'da ikinci bir yarış daha olacağı ve bu yarışa Monza'nın ev sahipliği yapacağı iddia edildi.
İtalyan Autosprint'in iddiasına göre Imola ve Mugello ile görüşmeler yolsa da, ikinci İtalya GP'ye de yine Monza ev sahipliği yapacak.
İlk yarış dün açıklandığı üzere 6 Eylül'de, ikincisi ise 13 Eylül'de yapılacak. Habere göre iki yarışın da boş tribünler önünde yapılması planlanıyor.
Daha önce, Spielberg, Silverstone ve Hungaroring'de iki yarış yapma ihtimali gündeme gelmişti.
Konu hakkında konuşan İtalya Motor Sporları Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani, "Eylül başında neler olacağını bilemeyiz ve geleceği göremeyiz. Acil durumun sona ermesini umuyoruz." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor
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