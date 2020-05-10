Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor

İtalyan Autosprint'in iddiasına göre Imola ve Mugello ile görüşmeler yolsa da, ikinci İtalya GP'ye de yine Monza ev sahipliği yapacak.

İlk yarış dün açıklandığı üzere 6 Eylül'de, ikincisi ise 13 Eylül'de yapılacak. Habere göre iki yarışın da boş tribünler önünde yapılması planlanıyor.

Daha önce, Spielberg, Silverstone ve Hungaroring'de iki yarış yapma ihtimali gündeme gelmişti.

Konu hakkında konuşan İtalya Motor Sporları Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani, "Eylül başında neler olacağını bilemeyiz ve geleceği göremeyiz. Acil durumun sona ermesini umuyoruz." dedi.