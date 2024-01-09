Monza, 'F1'deki geleceğini güvence altına almak için' pist çalışmalarına başladı

Monza ve Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinin her ikisinin de 2025 sezonuna kadar devam eden sözleşmeleri var.

F1 henüz her iki yarışın mı yoksa sadece birinin mi uzun vadede takvimde kalacağı konusunda bir karar vermiş değil.

Bununla birlikte F1 CEO'su Stefano Domenicali, Monza'nın sözleşmesinin uzatılması için tesislerinin iyileştirilmesinin kritik önem taşıdığını söyledi.

Domenicali, "Monza'nın tarihi değeri tartışılmaz, ancak aynı zamanda yarış pistine gelenlerin ödediği fiyatlarla orantılı olması gereken hizmetler açısından çağa ayak uydurmamız gerekiyor."

"Önümüzdeki yıl içinde gelecekle ilgili net fikirlerimiz olacak." dedi.

Monza'nın işleri iyileştirme çabaları, Pazartesi günü pistin start-finiş düzlüğünde 140 günlük bir yeniden geliştirme hamlesinin başlangıcını simgeleyen bir törenle başladı.

İtalyan federasyon başkanının da katılacağı Angelo Sticchi Damiani ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin pist düzlüğünde yer aldığı etkinlikte, çalışmaların yapılacağı kilit alanlar teyit edildi.

Çalışmalar arasında pistin tamamen yenilenmesi, yeni bir alt geçit inşası (artı olarak mevcut üç alt geçidin genişletilmesi), iyileştirilmiş pit binası tesisleri ve bir dizi tribün iyileştirmesi yer alıyor.

Fotoğraf: Roberto Chinchero Roberto Chinchero Monza'da çalışmalar başladı

Değişiklikler hakkında konuşan Sticchi Damiani şunları söyledi: "Ana hedefimiz Autodromo'yu tekrar eski hızına kavuşturmak."

"Artık taraftar akışında sorun yaşamayı göze alamayız, piste gelenlere daha fazla konfor sunmalıyız. Bize iletilen talepleri en iyi şekilde karşılamak için kendimize üç hedef belirledik ve bunlardan ilki alt geçitler olacak."

"İkinci hedefimiz ise tribünlerle ilgili. Hâlâ birkaç geçici yapımız var, ama bir seyircinin beklentileri doğrultusunda tüm olanakları sağlayacak daha sağlam yapılar inşa edeceğiz. Her bir tribün, içinde gerekli tüm hizmetlerin bulunduğu bir ada olacak, böylece seyirciler hareket etmek zorunda kalmayacak."

"Son olarak, pit binasının üzerine kalıcı bir çatı tipi inşa edilecek. Yapının yüksekliği artacağı için destek sütunları güçlendirilecek."

Pit binasında yapılacak iyileştirmeler, Padok Kulübündeki kurumsal ağırlama olanaklarının geliştirilmesine yardımcı olacağı için özellikle F1 için önem taşıyor.

Pazartesi günü düzenlenen etkinlikte video konferans aracılığıyla konuşan Domenicali şunları söyledi: "Bu, bizim için önemli bir hedef."

"Misafirlerimizi geçen yıla kadar olduğu gibi artık çadır altında değil, uygun bir yapıda ağırlayabilmemiz gerekiyor. "

"Buna ek olarak, gelecek için yapılması gereken başka müdahaleler de var. Monza'nın büyük bir geleneği var ama aynı zamanda ileriye bakmalı ve yarış pistini diğer dünya şampiyonası pistlerinin seviyesine çıkarmalıyız."

Monza'daki yeniden geliştirme çalışmalarının Haziran ayına kadar tamamlanması ve İtalya GP'sinin 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.