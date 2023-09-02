Monza, 2023 F1 yarışı öncesinde ikonik özelliklerinden birisini nasıl kaybetti?

İkinci sektörün başında ikiz, hızlı sağ virajlara doğru uzanan yüksek ağaçlar dramatik bir şekilde seyreltilmiş durumda. Geçmiş senelerde, doğal güzelliğin en son yarış teknolojisiyle buluştuğu tünel benzeri bir alan vardı. Orası artık yok.

Pistin ikinci şikanının (Variante della Roggia) etrafındaki alan da bu yıl Ascari şikanına giden uzun düzlüğün arkası da dahil olmak üzere şaşırtıcı derecede çorak görünüyor.

Bunun nedeni, sadece altı hafta önce Kuzey İtalya'nın bu bölgesinin bir dizi şiddetli fırtınaya maruz kalması.

Autosport'un etkinlik organizatörlerinden edindiği bilgiye göre, bu fırtınalar o kadar şiddetliydi ki, rüzgar eski Monza kraliyet parkındaki yaklaşık 10.000 ağacı devirdi.

Asıl hasarı 21-24 Temmuz tarihleri arasında dört gün içinde meydana gelen iki fırtına verdi. Saatte 60 milin üzerinde seyreden rüzgârın hızı gale-force seviyesinin çok üzerindeydi ve birçoğu kökünden sökülen ağaçlar domino etkisi yaratarak yakınlardaki diğer ağaçlara çarptı.

Düşen dallar ve gövdeler Monza'nın pist bariyerlerine ve korkuluklarına da büyük zarar verdi, ancak pistin asfalt yüzeyi ve bordürleri zarar görmedi.

Yerel yönetimle birlikte çalışan Monza personeli, bu hafta sonundaki etkinliğe kadar geçen sürede enkazı temizlemek ve hasarı onarmak için çok çalıştı ve bu sayede herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Lesmo'daki Orman Fotoğraf: GP2 Medya Servisi

Monza pisti çevresindeki yürüyüş yolları ve erişim yollarının çoğundan ağaçların temizlenmesi gerekti, ancak daha geniş çim alanlara yerleştirilen daha büyük taraftar alanları büyük ölçüde etkilenmedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali İtalya GP hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, "Pist yöneticilerine teşekkür etmeliyiz çünkü Temmuz ayındaki kötü hava koşullarının yapılara verdiği tüm zararın ardından, yarış hafta sonunu gerçekleştirebilecek koşulları garanti edebilmek için zamana karşı bir yarışa girdiler."

"Yarışın gerçekleşeceği net değildi. Ağustos ayında [tatil sezonu nedeniyle genellikle personel sıkıntısı çeken] işletmelere güvenmenin kolay olmadığını biliyoruz, ancak gösterilen çaba kayda değerdi." dedi.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas Cuma günkü antrenmanda pisti kullandıktan sonra, "ana düzlükten sonraki dağları hiç bu kadar net gördüğünü hatırlamadığını" söyledi.

Bottas, "Görsel olarak biraz farklı görünüyor. Açıkçası, zaman turundayken, sadece pisti izliyorsunuz ama evet, farkı görebiliyordum. "

"Kesinlikle farklı. Arka düzlükte [Lesmo kompleksi boyunca] ilerlerken, her şey biraz daha açık hissediliyor." dedi.

Domenicali ayrıca, Monza organizatörlerinin 2024 İtalya GP'si öncesinde pistte ve padokta bir dizi iyileştirme çalışması yapacaklarını söyledi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari takımının eski patronu, "Geleceğe gelince, bana tesiste gerekli yenileme çalışmalarının [2023] grand prix'sinin bitiminden sonra başlayacağını teyit ettiler."

"Bu önemli bir adım, çünkü gelecek yıl iyileşme belirtileri göstermek gerekiyor."

"Monza'nın tarihi tartışılmaz, ancak yarış pistine gelenlerin ödediği fiyatlarla uyumlu olması gereken hizmetler açısından da zamana ayak uydurmamız gerekiyor."

"Önümüzdeki yıl içerisinde gelecekle ilgili net fikirlerimiz olacak." dedi.

Bu, 2023'te İtalya'da düzenlenen ikinci yarışın da bir trajediye şahit olduğu manasına geliyor.

Mayıs ayında, Emilia-Romagna bölgesinde en az 15 kişinin öldüğü ve on binlerce kişinin yerinden olduğu büyük sele neden olan şiddetli yağmur nedeniyle Imola etkinliği iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Uncredited

Bu yaz meydana gelen hasarın ardından, Monza pist organizasyonu kaybolan ağaçların yerine yenilerini dikmek üzere bir çalışma başlatırken, Domenicali de bu hafta sonundaki etkinliğin başlangıcında çalışmalara katıldı (yukarıdaki resim).

Ancak birçoğu yüzlerce yıllık olan bu ağaçların devrilmesinin ardından, motor sporlarının en güzel noktalarından birinin eskisi gibi olması için uzun bir süre geçmesi gerekecek.

Yardımcı editörler: Roberto Chinchero ve Jonathan Noble