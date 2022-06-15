Montreal'de yağmur ihtimali var

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Montreal, 2019 yılından bu yana ilk kez Kanada GP'ye ev sahipliği yapacak ve hemen hemen herkes buradaki yarışı heyecanla bekliyor.

Geçişe müsait yapısıyla genellikle heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapan Montreal'de, yağmur ihtimali bulunuyor.

Cuma günü için yapılan hava tahminlerine göre hem birinci hem de ikinci antrenman seansı için %50'nin üzerinde bir sağanak yağmur ihtimali var.

Cumartesi günü özellikle 3. antrenman seansı için %40'lık bir yağmur ihtimali bulunurken, sıralama turları için bu ihtimal %20 seviyelerine iniyor. Pazar günü ise yağmur beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ise değişken olacak. Cuma günü yağmura rağmen 24 derecelik bir sıcaklık beklenirken, cumartesi 19 dereceye inip, pazar 22 dereceye çıkacak.

Cuma ve Cumartesi günleri için 16 km/s'lik bir rüzgar tahmini var. Pazar günü rüzgarın hızı 13 km/s'e düşecek.