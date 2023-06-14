Montreal'de yağmur bekleniyor
Montreal'de gerçekleştirilecek yarış hafta sonunun büyük bir kısmında yağmurun etkili olması bekleniyor.
Yapılan hava tahminlerine göre hafta sonunun tamamında yağmur bir şekilde kendisini gösterecek ve neredeyse kuru geçen hiçbir gün olmayacak.
Sürücüler için iyi haber cuma günkü ilk antrenman seansının muhtemelen kuru zeminde geçecek olması.
İlk antrenman seansında yağmur beklenmiyor ancak öğleden sonra yağmur ihtimali %70 seviyelerine çıkacak. Cumartesi tüm gün yağmur ihtimali %60 ila %70 seviyelerinde olacak.
Pazar günü ise yağmur ihtimali giderek azalıyor. Sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağmurun öğleden sonra etkisini yitirmesi ve yarışın kuru zeminde geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı bakıldığında, cuma günü 25, cumartesi 21 ve pazar günü 22 derecelik bir sıcaklık olacak.
Sürücüler, hafta sonu boyunca hava koşullarını yakından takip ederek stratejilerini buna göre ayarlayacaklar.
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