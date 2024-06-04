Montreal'de yağmur bekleniyor
Bu hafta sonu Montreal'de yağmurun kendisini göstermesi bekleniyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Formula 1 bu hafta sonu Montreal'e gidecek ve hava tahminleri hafta sonunun yağmur altında geçeceğini işaret ediyor.
İlk tahminlere göre üç günün tamamında da yer yer yağmur kendisini gösterecek.
Hava sıcaklığı cuma 22, cumartesi 20 ve pazar 19 derece olacak.
Cuma günü ilk seansın kuru zeminde geçmesi beklense de, ikinci seansın yağmur altında geçme ihtimali %60'a yakın.
Cumartesi günü gün boyunca yağmur bekleniyor ve iki seans için de yağmur ihtimali %55 ila %60 civarında.
Pazar günü gün içerisinde aralıklarla yağmur beklenirken, yarışın başlayacağı saatlerde yağmur ihtimali %45 seviyesinde olacak.
Fans of Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, hold a Canadian flag
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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