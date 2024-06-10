Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Montreal yarışında en hızlı pit stopu Ferrari mekanikerleri yaptı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari mekanikerleri Montreal'de, Charles Leclerc'in lastiklerini 2,21 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı turunu kaydettiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stop yaparken en uzun pit stop Zhou Guanyu'ya aitti.
Montreal'deki pit stoplar:
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.21
|31
|25
|2. Mercedes
|G. Russell
|2.24
|25
|18
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|2.29
|25
|4. Ferrari
|C. Sainz
|2.34
|43
|15
|5. Mercedes
|L. Hamilton
|2.47
|25
|12
|6. Aston Martin
|F. Alonso
|2.49
|44
|10
|7. McLaren
|L. Norris
|2.53
|26
|8
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|2.56
|45
|6
|9. RB
|D. Ricciardo
|2.59
|43
|4
|10. Alpine
|E. Ocon
|2.61
|44
|2
|11. Red Bull
|M. Verstappen
|2.67
|25
|12. McLaren
|O. Piastri
|2.68
|25
|1
|13. Alpine
|P. Gasly
|2.75
|40
|14. McLaren
|O. Piastri
|2.77
|44
|15. Red Bull
|S. Perez
|2.83
|43
|16. Mercedes
|L. Hamilton
|2.84
|43
|17. Aston Martin
|L. Stroll
|2.87
|25
|18. Haas
|N. Hulkenberg
|2.88
|12
|19. Williams
|A. Albon
|2.90
|44
|20. Ferrari
|C. Sainz
|3.03
|25
|21. Aston Martin
|L. Stroll
|3.10
|44
|22. Haas
|N. Hulkenberg
|3.14
|25
|23. Haas
|N. Hulkenberg
|3.16
|44
|24. McLaren
|L. Norris
|3.22
|47
|25. Sauber
|V. Bottas
|3.23
|42
|26. Williams
|A. Albon
|3.38
|25
|27. Haas
|K. Magnussen
|3.40
|41
|28. Sauber
|Z. Guanyu
|3.43
|24
|29. Mercedes
|L. Hamilton
|3.76
|54
|30. Alpine
|P. Gasly
|3.80
|25
|31. Mercedes
|G. Russell
|3.98
|45
|32. RB
|Y. Tsunoda
|4.00
|44
|33. Aston Martin
|F. Alonso
|4.36
|25
|34. Haas
|K. Magnussen
|4.53
|25
|35. Haas
|K. Magnussen
|4.98
|54
|36. Sauber
|Z. Guanyu
|6.51
|52
|37. Mercedes
|G. Russell
|6.53
|54
|38. Haas
|K. Magnussen
|8.67
|07
|39. RB
|D. Ricciardo
|9.37
|26
|40. Red Bull
|S. Perez
|12.31
|25
|41. Ferrari
|
C. Leclerc
|24.19
|28
|42. Sauber
|Z. Guanyu
|42.26
|44
Red Bull, ilk 9 yarışta topladığı 264 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 151 puanla ikinci, Mercedes ise 137 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|264
|2. Ferrari
|151
|3. Mercedes
|137
|4. McLaren
|107
|5. Aston Martin
|77
|6. RB
|59
|7. Alpine
|40
|8. Sauber
|25
|9. Haas
|20
|10. Williams
|16
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2.Ferrari
|C. Leclerc
|Miami
|1.94
|3. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|1.95
|4. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|5. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.05
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.08
|7. Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.09
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|Monako
|2.10
|9. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|10. Mercedes
|L. Hamilton
|Emilia-Romagna
|2.12
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