Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal yarışında en hızlı pit stopu Ferrari mekanikerleri yaptı.

Ezel Tan
The Scuderia Ferrari pit crew do a pit stop on the car of Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari mekanikerleri Montreal'de, Charles Leclerc'in lastiklerini 2,21 saniyede değiştirerek yarışın en hızlı turunu kaydettiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stop yaparken en uzun pit stop Zhou Guanyu'ya aitti.

Montreal'deki pit stoplar:

Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.21 31 25
2. Mercedes G. Russell 2.24 25 18
3. Ferrari C.  Leclerc 2.29 25  
4. Ferrari C. Sainz 2.34 43 15
5. Mercedes L. Hamilton 2.47 25 12
6. Aston Martin F.  Alonso 2.49 44 10
7. McLaren L. Norris 2.53 26 8
8.  Red Bull M. Verstappen 2.56 45 6
9. RB D. Ricciardo 2.59 43 4
10. Alpine E. Ocon 2.61 44 2
11.  Red Bull M. Verstappen 2.67 25  
12.  McLaren O. Piastri 2.68 25 1
13.  Alpine P.  Gasly 2.75 40  
14. McLaren O. Piastri 2.77 44  
15.  Red Bull S. Perez 2.83 43  
16. Mercedes L. Hamilton 2.84 43  
17. Aston Martin L.  Stroll 2.87 25  
18. Haas N. Hulkenberg 2.88 12  
19. Williams A. Albon 2.90 44  
20. Ferrari C. Sainz 3.03 25  
21. Aston Martin L. Stroll 3.10 44  
22. Haas N. Hulkenberg 3.14 25  
23. Haas N. Hulkenberg 3.16 44  
24. McLaren L. Norris 3.22 47  
25. Sauber V.  Bottas 3.23 42  
26. Williams A. Albon 3.38 25  
27. Haas K. Magnussen 3.40 41  
28. Sauber Z. Guanyu 3.43 24  
29. Mercedes L. Hamilton 3.76 54  
30.  Alpine P.  Gasly 3.80 25  
31. Mercedes G. Russell 3.98 45  
32. RB Y. Tsunoda 4.00 44  
33. Aston Martin F.  Alonso 4.36 25  
34. Haas K. Magnussen 4.53 25  
35. Haas K. Magnussen 4.98 54  
36. Sauber Z. Guanyu 6.51 52  
37. Mercedes G. Russell 6.53 54  
38. Haas K. Magnussen 8.67 07  
39. RB D. Ricciardo 9.37 26  
40. Red Bull S. Perez 12.31 25  
41. Ferrari

C. Leclerc

 24.19 28  
42. Sauber Z. Guanyu 42.26 44  

 

Red Bull, ilk 9 yarışta topladığı 264 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 151 puanla ikinci, Mercedes ise 137 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 264
2. Ferrari 151
3. Mercedes 137
4. McLaren 107
5. Aston Martin 77
6. RB 59
7.  Alpine 40
8. Sauber 25
9. Haas 20
10. Williams 16

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile  Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2.Ferrari C. Leclerc  Miami 1.94
3. Red Bull S. Perez Miami 1.95
4. Red Bull S. Perez Çin 2.00
5. Red Bull S. Perez Çin 2.05
6. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.08
7. Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.09
8. Red Bull M. Verstappen Monako 2.10
9. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
10. Mercedes L. Hamilton Emilia-Romagna 2.12
 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Formula 1
Kanada GP
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Formula 1
Kanada GP
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Son Haberler

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

FE Formula E
Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

F1 Formula 1
Kanada GP
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye