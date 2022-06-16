Montreal'de üç DRS bölgesi olacak

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Montreal son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmış, sonrasında yarış, COVID-19 nedeniyle arka arkaya iki yıl gerçekleştirilememişti.

Takvime geri dönen Montreal'de, DRS bölgesi olarak üç alan belirlendi. İlk DRS bölgesinin algılama noktası beşinci virajın 15 metre sonrasına yerleştirildi. Aktivasyon noktası ise yedinci virajın 95 metre sonrasında olacak.

İkinci DRS algılama noktası, 9. virajın 110 metre ardına yerleştirildi. Bu, hem ikinci hem de üçüncü DRS bölgelerinin algılama noktası olacak. Yani burada öndeki aracın en fazla bir saniye gerisinde olan sürücüler, ikinci ve üçüncü DRS bölgelerinde hareketli arka kanatlarını kullanabilecek.

İkinci DRS aktivasyon noktası 12 virajdan 155 metre önce, üçüncü DRS aktivasyon noktası ise 14. virajdan (son virajdan) 70 metre sonra yer alacak.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakem olarak kimin görev yapacağını da açıkladı ve bu görev için eski F1 pilotu Emanuele Pirro'nun seçildiğini duyurdu.

Pirro bu yıl henüz pilot hakemlik görevini üstlenmedi fakat geçen yıl aktif şekilde bu roldeydi.

İtalyan sürücüsü, hafta sonu boyunca Gerd Ennser, Richard Norbury ve Marcels Demers'e yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Derek Warwick, Enrique Bernoldi, Mika Salo, Danny Sullivan ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo Kanada GP Emanuele Pirro Emanuele Pirro