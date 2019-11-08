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Formula 1 / Son dakika

Montreal, iki günlük hafta sonu formatına karşı çıkmış

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Montreal, iki günlük hafta sonu formatına karşı çıkmış
Ekleyen:
, Editör
8 Kas 2019 05:26

Montreal pisti, cuma gününün son derece önemli görmelerinden ötürü iki günlük hafta sonu formatına karşı çıkmış.

Formula 1 uzun süredir, 2021 ve sonrasında hafta sonu formatını değiştirmek için görüşmelerde bulunuyor.

Liberty Media, takvimi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 25 yarışa çıkarmayı planlıyor ve bundan ötürü hafta sonu formatını kısaltmak herkes için büyük önem taşıyor.

Fikirlerden birisi, sıralama turları ve yarışı pazar günü, antrenmanları ise cumartesi günü yapmak üzerineydi.

Ancak Kanada GP'ye ev sahipliği yapan Montreal, bu fikre karşı çıktı.

Kanada GP'sinin organizatörü Dumontier, “Ben böyle bir hamleye karşı çıkan insanlardan biriydim. Cuma bizim için çok önemli bir gün.” dedi.

Bununl abirlikte takımlar, perşembe günkü basın toplantısını ve diğer etkinlikleri kalkması konusunda anlaştılar. Bunun dışında yarış, her zamanki programıyla gerçekleşecek.

"Aslına bakarsanız, bu yeni formatı duyduğumda endişelerim vardı. Fakat Austin'deki görüşmeler sonrasın oldukça rahatladım."

“Sürücülerin artık Perşembe günü padokta olmayacağı doğru. Ancak mekanikerler hâlâ araçlar üzerinde çalışmak zorunda olacak. Bu yüzden çok fazla değişiklik olmayacak. Bu yüzden çok fazla değişiklik yok” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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