Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
Formula 1 / Son dakika

Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante, henüz Kanada Grand Prix'siyle ilgili kararın verilmediğini, ancak yarışı düzenlemek istediklerini belirtti.

Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil

2021 Kanada Grand Prix'si, şu anda takvimde yer alan ve iptalle karşı karşıya olan yarışların başında geliyor.

Sağlık yetkilileri, şehirde yapılacak olası bir yarışın COVID-19 vakalarını artıracağını düşünüyorlar ve yarışın yapılmasın tamamen karşılar.

Formula 1 personeli ve takım çalışanlarıdüzenli olarak COVID-19 testine giriyorlar ve hatta kimseyle temasa geçmedikleri bir "baloncuğun" içerisindeler.

Ancak hafta sonu yapılacak yarış, seyircisiz şekilde gerçekleşse bile yüzlerce Kanadalı iler iletişime geçmek zorundalar. Bunlar arasında pist üstündeki çalışanlar, yetkililer, otel personeli, sınır-gümrük çalışanları vb. gibi taraflar yer alıyor.

Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante yine de pes etmiyor ve görüşmelere devam ediyor.

Le Telejournal programında konuşan Plante, “Sorun, şehrin yarışı kabul etmek istememesi değil, Montreal halkının sağlığı ile ilgili. Şu anda doktorlar Grand Prix'yi iyi bir fikir olarak görmüyorlar."

"Ancak müzakerelere devam ediyoruz. Meslektaşlarımızla hafta sonu boyunca pek çok telefon görüşmesi yaptık. Burada büyük meblağlar ve sözleşmeye dayalı anlaşmalar söz konusu."

"Size elbette bu konuyla ilgili bazı haberler vermek istiyorum, ancak bunları parça parça vermek yerine, sorunu bir bütün olarak çözmek için ortaklarımızla beraber yoğun şekilde çalışıyoruz."

"Yarışı gerçekleştirmek istiyoruz, bu çok önemli. Arzumuz bu." dedi.

Yine de Kanada GP ile ilgili kararın yakın zamanda verilmesi gerekiyor çünkü o tarihlerde bir yarış düzenlenecekse, ev sahibi  pistin yarışa hazırlanması için vakit gerekiyor ve yarışa yaklaşık 1.5 aylık bir süre var.

Şu anda bu tarihler için Türkiye öne çıksa da, son günlerde Nürburgring'in de görüşmelere dahil olduğu konuşuluyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

Önceki haber

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

3s
2
Formula 1

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

1s
3
Formula 1

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

2s
4
Formula 1

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

2s
5
Formula 1

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

19s
Son Haberler
Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil
F1

Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil

35dk
Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
F1

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

1s
Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"
F1

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

1s
Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"
F1

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

2s
Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"
F1

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

2s
Son Videolar
Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
16s

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
18s

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları! 02:34
Formula 1
18s

2021 Emilia Romagna Grand Prix'si, en iyi fotoğrafları!

Lewis Hamilton ve Bubba Wallace, Chauvin duruşmasına tepki veriyor 00:54
Formula 1
18s

Lewis Hamilton ve Bubba Wallace, Chauvin duruşmasına tepki veriyor

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
Formula 1 / Son dakika

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"
Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

Imola'daki güçlü startı Verstappen'i de şaşırtmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Imola'daki güçlü startı Verstappen'i de şaşırtmış

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

Son Haberler

Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Russell'ın Bottas'a atak yapmaya çalışması normaldi"

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "Senna modern Imola'yı görse 'dehşete' düşerdi"

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.