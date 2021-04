Montreal henüz Kanada GP'den vazgeçmiş değil

2021 Kanada Grand Prix'si, şu anda takvimde yer alan ve iptalle karşı karşıya olan yarışların başında geliyor.

Sağlık yetkilileri, şehirde yapılacak olası bir yarışın COVID-19 vakalarını artıracağını düşünüyorlar ve yarışın yapılmasın tamamen karşılar.

Formula 1 personeli ve takım çalışanlarıdüzenli olarak COVID-19 testine giriyorlar ve hatta kimseyle temasa geçmedikleri bir "baloncuğun" içerisindeler.

Ancak hafta sonu yapılacak yarış, seyircisiz şekilde gerçekleşse bile yüzlerce Kanadalı iler iletişime geçmek zorundalar. Bunlar arasında pist üstündeki çalışanlar, yetkililer, otel personeli, sınır-gümrük çalışanları vb. gibi taraflar yer alıyor.

Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante yine de pes etmiyor ve görüşmelere devam ediyor.

Le Telejournal programında konuşan Plante, “Sorun, şehrin yarışı kabul etmek istememesi değil, Montreal halkının sağlığı ile ilgili. Şu anda doktorlar Grand Prix'yi iyi bir fikir olarak görmüyorlar."

"Ancak müzakerelere devam ediyoruz. Meslektaşlarımızla hafta sonu boyunca pek çok telefon görüşmesi yaptık. Burada büyük meblağlar ve sözleşmeye dayalı anlaşmalar söz konusu."

"Size elbette bu konuyla ilgili bazı haberler vermek istiyorum, ancak bunları parça parça vermek yerine, sorunu bir bütün olarak çözmek için ortaklarımızla beraber yoğun şekilde çalışıyoruz."

"Yarışı gerçekleştirmek istiyoruz, bu çok önemli. Arzumuz bu." dedi.

Yine de Kanada GP ile ilgili kararın yakın zamanda verilmesi gerekiyor çünkü o tarihlerde bir yarış düzenlenecekse, ev sahibi pistin yarışa hazırlanması için vakit gerekiyor ve yarışa yaklaşık 1.5 aylık bir süre var.

Şu anda bu tarihler için Türkiye öne çıksa da, son günlerde Nürburgring'in de görüşmelere dahil olduğu konuşuluyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images