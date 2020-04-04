Montreal, F1 yarışının iptal edilmesini bekliyor

Şu noktada Montreal'de Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan ve başka bir tarihe ertelenmeyen ya da iptal edilmeyen tek etkinlik 2020 Formula 1 Kanada GP'si.

Koronavirüsün giderek daha fazla insan yayılması nedeniyle, şehir yetkilileri caz festivalini ve yaz başlarında gerçekleşecek olan geleneksel bisiklet yarışını zaten iptal ettiler.

Ülkenin ünlü gazeteleri, tam da bundan ötürü Formula 1 yarışının da iptal edileceğini düşünüyorlar.

Journal de Montreal, "Kanada Grand Prix'sinin 14 Haziran'da gerçekleştirileceğini düşünmeniz, kendinizi hayallerle eğlendirdiğiniz anlamına geliyor." yazdı.

Montreal, Quebec eyaletinin en büyük şehri ve yarışın da diğer etkinliklerle aynı kadere maruz kalacağına inanıyorlar. Bu yüzden sadece resmi açıklama bekleniyor ve bu da formaliten ibaret.

Kanada GP organizatörü Francouis Dumontier'nin bunu açıklamamasının temel sebebinin, bu tür kararları Formula 1 yönetiminin alması olduğu düşünülüyor.

Montreal'deki Gilles Villeneuve pistinde yapılan yarış, sezonun en çarpıcı yarışlarından birisi ve yarışın sezonun ilerleyen bir kısmında yapılıp yapılmayacağı büyük bir merak konusu.