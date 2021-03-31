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Formula 1 / Son dakika

Montreal, 2021 yarışını aynı tarihlerde yapmak istiyor

Ekleyen:
, Editör

Montreal, mevcut pandemi şartlarına rağmen 2021 yarışını normalde planlanan tarihlerde gerçekleştirmek istiyor.

Montreal, 2021 yarışını aynı tarihlerde yapmak istiyor

Kanada, şu anda COVID-19 nedeniyle sıkı tedbirlere uygulamaya devam ediyor ve geçen yılki yarış iptal edildiği için, bu yılki yarışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili sek çok söylenti var.

Yarış, 13 Haziran için planlanmış durumda, ancak organizatörlerin henüz yetkililerden izin almadılar.

Bunun Nisan ayı başında gerçekleşmesi beklenilirken, Montreal Belediye Başkanı Valerie Plant, Kanada GP'yi planlandığı gibi 13 Haziran'da gerçekleştirebilmelerini umuyor.

Plant, “Montreal, Formula 1 yarışının yapıldığı tek Kanada şehri ve yarışa ilgi duyuyoruz."

"Kanada Grand Prix organizatörü François Dumontier ve ekibi ile bu etkinliği nasıl organize edebileceğimizi tartıştım."

"Yarışın normal tarihinde yapılmasını bekliyoruz."

"Pek çok ayrıntı üzerinde anlaşmamız gerekiyor, ancak hükümetin bizi desteklemesini ve yaz aylarında yarışın gerçekleştirilmesine yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Kanada GP organizatörü François Dumontier de oldukça umutluydu.

Dumontier, “Yetkililerle yarışın kaderini bu hafta içerisinde belirleme konusunda anlaştık. Bu yüzden önümüzdeki günlerde alacakları kararı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda Quebec'teki salgın durumuyla ilgili pek çok soru işareti var." 

"Şu noktada Kanada'ya gelenlerin hepsi iki haftalık karantina sürecinden geçmek zorundalar. Eğer yarış zamanı aynı uygulama devam ederse, Formula 1 takımları bu gereksinimleri karşılayamayacak."

"Sporun çok sıkı güvenlik önlemleri var. Fakat 6 Haziran'da Azerbaycan'da bir yarış yapılacak ve bu nedenle takımlar bir haftalık karantinaya bile uymayacaklar. Bunu yapmalarının yolu yok."

"Açıkçası Formula 1, Montreal'e gelmek istiyor. Kanada Grand Prix'si şampiyonanın önemli yarışlarından biri, ancak haziran ayında yarış yapamazsak bu tarih başka bir ülkeye geçecek. Yani o günler boş kalmayacak."

"Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz ve seyirci olsun ya da olmasın yarışı düzenlemekten mutluluk duyacağız, ancak sıkı takvim nedeniyle yarışı ertelemek de zor olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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