Formula 1 Las Vegas GP

Montoya'dan Russell'a Verstappen tavsiyesi: "Gerekirse men edil ama sonuna kadar savaş"

Juan Pablo Montoya, George Russell ile Max Verstappen arasındaki gerilimi değerlendirirken Mercedes pilotuna destek verdi. Kolombiyalı eski pilot, Russell'ın bir sonraki karşılaşmada Verstappen'e karşı geri adım atmaması gerektiğini ve gerekirse bir yarış men cezasını bile göze alabileceğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 18:05

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

George Russell ve Max Verstappen arasındaki gerilim, Las Vegas GP'nin ardından yeniden gündeme geldi. İki pilot arasındaki rekabeti değerlendiren Juan Pablo Montoya, yaşananların Formula 1'e renk kattığını belirtirken özellikle Russell'ın pist üzerindeki tavrını takdir etti.

UK Casino Site'a konuşan Montoya, kendi Formula 1 kariyerinden de örnek vererek şu ifadeleri kullandı: “Hem Russell'ın hem de Verstappen'in davranışları kesinlikle gereksiz ve anlamsız ancak Formula 1'e büyük bir gösteri ve heyecan katıyorlar. Geçmişte ben de Michael Schumacher'e kör ve aptal demiştim. Abarttığımı düşünmüyorum. Russell ile Verstappen arasında yaşananların da son derece normal olduğunu ve fazlasıyla kontrollü hale gelen Formula 1 ortamına biraz renk kattığını düşünüyorum."

"Pilotlardan daha samimi ve gerçek olmalarını istiyoruz ancak ilk tartışma yaşandığında hemen eleştiriler başlıyor.”

Montoya'ya göre Russell, Verstappen ile bir sonraki karşılaşmasında geri adım atmamalı.

“Russell'ın yerinde olsaydım, bir sonraki mücadelede sanki yarın yokmuş gibi karşılık verirdim. Yaptıkları nedeniyle bir yarış men cezası alması gerekse bile sonuna kadar mücadele etmeli ve kendisini ortaya koymalı.”

Montoya, Verstappen'in de Russell ile yaşadığı rekabetten keyif aldığını düşünüyor.

“Verstappen, telsizden Russell ile dalga geçerek ve ardından basın toplantısında ona göndermelerde bulunarak işi bir adım ileri taşıdı. Max, George'un oyununa ayak uydurabileceğini ve ona çok daha sert karşılık verebileceğini göstermek istiyor."

"Size garanti edebilirim ki Verstappen bundan büyük keyif alıyor. Üstelik Red Bull da Russell'la sosyal medyada dalga geçerek bu rekabete tam destek veriyor. Takım, George'un geçmişteki açıklamalarını kullanarak mevcut başarılarını kutluyor.”

İzle: F1 Gündem: Ferrari'de kriz büyüyor, yaptırım kapıda ! F1'de V8 Dönemi, Verstappen-Russell gerilimi

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



45 dk



Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı





Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir





Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi

Son Haberler





Montoya'dan Russell'a Verstappen tavsiyesi: "Gerekirse men edil ama sonuna kadar savaş"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



10 dk



Montoya'dan Russell'a Verstappen tavsiyesi: "Gerekirse men edil ama sonuna kadar savaş"





Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



45 dk



Ayrton Senna'nın son F1 aracı açık artırmada satılamadı





Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir





Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol