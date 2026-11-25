Formula 1 Las Vegas GP
Montoya'dan Russell'a Verstappen tavsiyesi: "Gerekirse men edil ama sonuna kadar savaş"
Juan Pablo Montoya, George Russell ile Max Verstappen arasındaki gerilimi değerlendirirken Mercedes pilotuna destek verdi. Kolombiyalı eski pilot, Russell'ın bir sonraki karşılaşmada Verstappen'e karşı geri adım atmaması gerektiğini ve gerekirse bir yarış men cezasını bile göze alabileceğini söyledi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 18:05
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
George Russell ve Max Verstappen arasındaki gerilim, Las Vegas GP'nin ardından yeniden gündeme geldi. İki pilot arasındaki rekabeti değerlendiren Juan Pablo Montoya, yaşananların Formula 1'e renk kattığını belirtirken özellikle Russell'ın pist üzerindeki tavrını takdir etti.
UK Casino Site'a konuşan Montoya, kendi Formula 1 kariyerinden de örnek vererek şu ifadeleri kullandı: “Hem Russell'ın hem de Verstappen'in davranışları kesinlikle gereksiz ve anlamsız ancak Formula 1'e büyük bir gösteri ve heyecan katıyorlar. Geçmişte ben de Michael Schumacher'e kör ve aptal demiştim. Abarttığımı düşünmüyorum. Russell ile Verstappen arasında yaşananların da son derece normal olduğunu ve fazlasıyla kontrollü hale gelen Formula 1 ortamına biraz renk kattığını düşünüyorum."
"Pilotlardan daha samimi ve gerçek olmalarını istiyoruz ancak ilk tartışma yaşandığında hemen eleştiriler başlıyor.”
Montoya'ya göre Russell, Verstappen ile bir sonraki karşılaşmasında geri adım atmamalı.
“Russell'ın yerinde olsaydım, bir sonraki mücadelede sanki yarın yokmuş gibi karşılık verirdim. Yaptıkları nedeniyle bir yarış men cezası alması gerekse bile sonuna kadar mücadele etmeli ve kendisini ortaya koymalı.”
Montoya, Verstappen'in de Russell ile yaşadığı rekabetten keyif aldığını düşünüyor.
“Verstappen, telsizden Russell ile dalga geçerek ve ardından basın toplantısında ona göndermelerde bulunarak işi bir adım ileri taşıdı. Max, George'un oyununa ayak uydurabileceğini ve ona çok daha sert karşılık verebileceğini göstermek istiyor."
"Size garanti edebilirim ki Verstappen bundan büyük keyif alıyor. Üstelik Red Bull da Russell'la sosyal medyada dalga geçerek bu rekabete tam destek veriyor. Takım, George'un geçmişteki açıklamalarını kullanarak mevcut başarılarını kutluyor.”
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