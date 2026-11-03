Formula 1 Meksika GP

Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"

Eski Formula 1 pilotu ve F1 TV yorumcusu Juan Pablo Montoya, Meksika Grand Prix'sinin ilk turunda yaşanan olayın ardından Lewis Hamilton ve Charles Leclerc için Ferrari'nin bazı yaptırımlar uygulaması gerektiğini savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 09:15

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari'nin yarış galibiyetine mal olduğu düşünülen mücadelede, pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton ile takım arkadaşı Charles Leclerc karşı karşıya geldi. Leclerc, Hamilton'ı geçmeye çalışırken iki pilot da pist dışına taştı. Mücadelenin ardından Leclerc liderliğe yükselirken Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'e bir sıra kaybetti.

Yaşanan olay nedeniyle Leclerc'e beş saniye zaman cezası verildi. Yarışın sonunda ise Verstappen zafere ulaştı.

F1 TV'nin yarış sonrası programında konuşan Juan Pablo Montoya, Ferrari'nin iki pilotuyla da ciddi şekilde görüşmesi ve yaşananların karşılığında yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Juan Pablo Montoya

Fotoğraf: Erik Junius

Eski F1 pilotu, "Ciddi görüşmeler yapılmalı ve cezalar uygulanmalı. Yaptıklarının sonuçları olacağını bilmeleri gerekiyor çünkü yarışı kazanmaları gerekirdi." dedi.

Montoya ile yayına katılan eski IndyCar pilotu James Hinchcliffe de Ferrari'nin galibiyeti kendi hataları nedeniyle kaybettiğini savundu.

Hinchcliffe, "Max inanılmazdı. Red Bull kusursuz bir iş çıkardı. Ancak bu, Red Bull'un kazandığı bir yarış değildi; Ferrari'nin kaybettiği bir yarıştı."

"Önümüzdeki pistlere bakarsak galibiyet için en iyi fırsatları buydu. Sıralama turlarında iyi iş çıkardılar ancak pilotlar, yarışta takımı hayal kırıklığına uğrattılar." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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