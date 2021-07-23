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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Montoya: “Yeniden agresif Hamilton’ı görmek güzel”

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Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Max Verstappen’in Lewis Hamilton’ın agresif tarafını yeniden ortaya çıkarmaya zorlamasından memnun.

Montoya: “Yeniden agresif Hamilton’ı görmek güzel”

Montoya ise bunun sadece bir yarış olayı olduğunu ama Verstappen’in olası bir kazadan kaçınmak için rakibine biraz daha yer bırakması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport TV’nin This Week with Will Buxton programına konuk olan Montoya, “Şahsen, bence bu daha çok bir yarış olayı sayılır.”

“Sanırım Lewis, apeksi biraz kaçırdı ve virajı dönmek istediğinde çok hızlı dönmeye çalıştı ve araç önden kaydı, bu nedenle dışa taştı.”

“Max’in ona yeterli bir yer bıraktığını düşünmüyorum. Max çok keskin döndü, bunu biraz düzeltmeye çalıştı ve tekrardan içeri döndü. Ona yol verecek birine yetecek kadar bir boşluk bıraktı ama pozisyonunu korumak isteyecek birine yetecek kadar değil.”

“Max agresif bir pilot ve normalde Max’in hep atak yaptığını, Mercedes’in ise hızlı bir aracı olduğunu görürsünüz ama bu sefer her şeyin tam tersi oldu.”

“Şu anda her şeyin tam tersi yaşanıyor. Max’in daha hızlı bir aracı var ve Lewis’in önüne çıkan fırsatları kullanıp tekrardan agresif davrandığını görmek güzel.”

“Bunu denedi mi? Orada mıydı? Kesinlikle. Video kayıtlarına baktığınızda Lewis’in viraja girerken önde olduğunu görebilirsiniz. %100 yan yanalardı.”

“Ancak ‘temas yaşandığı anda’ doğru açıdan bakarsanız Lewis, çekilmeye çalıştı çünkü Max, bunu hiç yapmadı ve bence Max, ona biraz daha yer bıraksaydı bile virajdan [Lewis] onun önünde çıkardı.”

“Eğer Lewis, gaza basmaya biraz daha devam etseydi Max’in vazgeçmesi gerekecekti ama Max kararlıydı çünkü Copse’den kim önde çıkarsa yarışı onun kazanacağını biliyordu.”

Verstappen'in bundan sonra Hamilton'a karşı böyle bir atak yaparken iki kez düşünüp düşünmeyeceğini sorduğunda Montoya, bu deneyimin Hamilton'ı şampiyonluk mücadelesinde daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

“Tam tersini düşünüyorum, bence bu olaydan sonra Lewis daha güçlü olacak çünkü puan olarak hâlâ geride ve Red Bull’un hâlâ daha güçlü bir aracı var.”

“Max, hiçbir zaman puanlar hakkında düşünmek zorunda kaldığı bir pozisyonda olmadı. O, her zaman fırsat geldiğine her şeyi bir araya getirip galibiyet kazanan kişi oldu."

“Şimdi ise her yarıştan birinci ya da ikinci olmak zorunda. Max, bunu bırakıp yarışı ikinci sırada tamamlayabilirdi ve hatta belki de daha hızlı bir aracı olduğundan iyi bir stratejiyle bile zaferi kazanabilirdi. Şimdi ise ne kadar puan kaybettiğine bakın.”

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