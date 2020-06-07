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Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Williams iyi insanları yanlış yerlere koyuyor"

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yorumlar
Montoya: "Williams iyi insanları yanlış yerlere koyuyor"
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 18:08

Juan Pablo Montoya, Williams'ın iyi çalışanlara sahip olmasına rağmen bunları yanlış yerlerde kullandığı için problem yaşadığını düşünüyor.

Williams hem 2018 hem de 2019 yılında şampiyonayı son sırada tamamladı ve finansal anlamda yaşadıkları zorlukların ardından takımın yaz sonuna kadar satılması hedefleniyor.

Bu, Williams adının tarih olabileceği anlamına gelirken, İngiliz takımın mevcut durumuyla ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Juan Pablo Montoya, eski takımının neden yavaş kaldığını değerlendirdi.

Montoya, "Bence takımda bazı şeylerde iyi olan insanlar var. Mesela çok iyi bir gazeteci olabilirsiniz, ancak bu, mutlaka bir kanalı iyi şekilde yönetebileceğiniz anlamına gelmez. Çünkü iyi makaleler yazıyorken gazetecileri kontrol etmeniz gerekmiyordur. Durum buna çok benziyor." 

"Yani bir kişiyi başka şeylerde iyi diye belli bir pozisyona koyduğunuzda, bu size yardımcı olmaz. Bu, Williams'ın sahip olduğu büyük bir sorun. İnsanları çaresizce işe aldılar, bunun bir çözüm olacağını düşündüler, ama işe aldıkları insanlardan faydalanamadılar.”

“Umarım bu durumdan kurtulurlar. Birisi muhtemelen takıma para yatıracak ve sonunda çocukları takıma katılacak. Durum genellikle böyle oluyor.”

“Geçmişe bakarsak uzun yıllar boyunca şaşırtıcı derecede iyi bir takım olan Tyrrell'a neler olduğuna da hatırlamalıyız. Durumları kötüleşmeye başladı, derin bir çukura doğru sürüklendiler ve sonra çekildiler. Onlar F1'deki her şeyi kazanan bir takımdı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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