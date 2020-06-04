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Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Vettel ya Mercedes'le anlaşır ya da emekli olur"

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Montoya: "Vettel ya Mercedes'le anlaşır ya da emekli olur"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Diego Mejia
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 20:58

Juan Pablo Montoya, Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sezon sonuna emekli olmasını ya da Mercedes'e gitmesini bekliyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekipten ayrılacak ve Mercedes'le görüştüğü yönünde ciddi iddialar var.

Alman pilot hakkında konuşan Juan Pablo Montoya, Vettel'in Mercedes'le anlaşamaması halinde emekli olacağını düşünüyor.

"Bana göre Sebastian Vettel ya Mercedes'e gidecek ya da emekli olacak. Her şey hâlâ sahip olduğu motor sporları sevgisine bağlı. Çünkü mesela Fernando'ya bakarsanız, o tıpkı benim gibi, yarışmayı seviyor. Fernando'ya motoru olan üç tekerlekli bir şey verseniz bile sürer. Ben de öyleyim. Vettel'in genel olarak motor sporlarına veya Formula 1 hakkında ne kadar tutkusu var bilmiyoruz."

"Vettel'in Mercedes koltuğu için sahip olduğu avantajlardan bir tanesi Alman olması."

"Aynı zamanda son yıllara bakarsanız [Mercedes] Bottas'ı açıklamakta her zaman tereddüt etti. Bottas'tan ne istediklerini bilmiyorum. Ne istediklerini ya da ne olduğunu bilemiyorum. Ama Bottas'a bakarsanız her zaman bir yıllık kontratlara sahipti ve istikrar olmadığı vakit gelişmek zordur. Bütün gün takımdan gönderileceğinizi düşündüğünüzde, hızlı olmak çok zor."

"Bu, Mercedes'in ne yapmak istediğine bağlı. Ama takımda Vettel ve Hamilton'a sahip olmak Mercedes için harika olurdu."

Montoya, eski rakibi Fernando Alonso'nun Renault'ya dönüş ihtimali hakkında da konuştu.

"Renault ile dönmesi halinde problem, kazanmak istediği için Formula 1'den ayrılmasına neden olan McLaren'daki duruma geri dönecek olması."

"Dönmesinin tek nedeni, eğer dönmezse bir daha asla dönemeyecek olması ve Mercedes'in gelecek sene ona bir anda bir şeyler verebilme umudu. Ancak Renault mümkün görünmüyorsa anlaşma yapmayacak."

"Şimdi F1'siz geçirdiği ikinci yıl olacak ve herhangi bir test yapmadı. Benim zamanımdaki gibi olsaydı, çok kolay olurdu çünkü sürekli tur atabiliyordunuz. Bugün sadece üç günlük testler var. Her şey tamamen simülatörle ilgili. Bu, ne yapmak istediğine bağlı."

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Editör Federico Faturos

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