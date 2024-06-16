Montoya: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmayacağına dair bahse girerim"
Eski Formula 1 pilotu Juan-Pablo Montoya, Max Verstappen'in Red Bull Racing'den ayrılmayacağına inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Montoya, bu konuda oldukça net şekilde konuşarak Verstappen'in gelecekte de Red Bull ile yarışacağını belirtti.
Montoya, "Ayrılmayacak. Böyle bir şey olmayacak."
"Gelecek sezon Red Bull ile yarışacağına dair bahse girmeye hazırım. İnanın bana bir pilot, kendisine yarış kazanabileceği bir araç sağlayan bir takımdan asla gönüllü olarak ayrılmaz." dedi.
2026 yılında Formula 1'de motorlarla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek ve Red Bull, Honda yerine Red Bull Powertrains ile çalışmak zorunda kalacak.
Ancak Montoya, bu durumun Verstappen'in başka bir takıma gitmesini gerektirmediğini düşünüyor.
"Elbette yeni bir motora sahip olacaklar. Fakat başka bir takımda en iyi aracı alma ve Red Bull'un da tamamen yanlış bir şey yapma ihtimali çok az."
"Max'in yerinde olsaydım, hiçbir yere gitmezdim. Önümüzdeki iki sezon için Mercedes ya da Red Bull'da yarışmak arasında seçim yapmak zorunda kalsanız, tereddütte kalmazsınız değil mi?"
"Mercedes'in iyi bir motoru var ama çok iyi bir aracı yok."
Fakat Montoya, 2026'da işlerin değişebileceğini göz ardı etmiyor ve şöyle diyor: "Mercedes, 2026'da yeni düzenlemeler başladığında bir kez daha en güçlü motora sahip olacağından emin."
"Alex Albon'un önümüzdeki birkaç yıl boyunca Williams'ta kalmasının nedenlerinden biri de bu."
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