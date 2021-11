Montoya: "Verstappen'in 4. virajı dönme gibi bir niyeti yoktu"

Bugün ilerleyen saatlerde FIA hakemleri, Mercedes'in Brezilya GP'nin 48. turunda Verstappen ve Hamilton arasında yaşananlara dair bulduğu yeni kanıtı inceleyecekler ve olayı yeniden incelemeye gerek olup olmadığına karar verecekler.

Mercedes, yarıştan sonra olaya dair yayınlanan farklı kamera görüntülerinin ardından olayın yeniden incelenmesini talep etmişti.

Mercedes, sezon boyunca iki pilot arasında yaşanan yüksek profilli kazaların ardından son olayın incelenmeye değer bulunmamasına şaşırdığını açıklamıştı. FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi de, ilginç bir şekilde olay hakkında karar vermeden önce Verstappen'in araç üstü görüntülerini izlemediklerini açığa çıkarmıştı.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, aşınmış lastikleri nedeniyle 4. virajı genişten dönmek zorunda kaldığını dile getirmişti.

Motorsport.tv'nin bu haftaki "This Week with Will Buxton" bölümünde, konuklardan birisi Montoya'ydı. Montoya, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesini düşünerek o virajı bilerek o şekilde döndüğünü söyledi.

Montoya, "Dürüst olmam gerekirse, Max olaya kaza yaparlarsa kendisinin puan kazanacağını düşünerek baktı. Lewis onun önünde bitirmediği sürece, kendisi şampiyonada daha iyi durumda olacaktı."

"Lewis onun yanındaydı ve fren noktasında onun önüne geçti. O kadar geç fren yaptıktan sonra, o virajı dönmesinin imkanı yoktu. Onun, o virajı dönme niyetinin olduğunu düşünmüyorum."

"Max'e karşı bir şeyim yok. Hatta gerçekten Max'i ve Red Bull'u seviyorum. Mercedes'le savaşabilmek için harika iş başardılar. Ancak yarışta Mercedes'in bu kadar iyi olmasına şaşırmış olmalılar." dedi.

Montoya, FIA'nın pist üstü mücadeleler konusunda istikrarsız olduğunu söyledi ve Lando Norris ile Sergio Perez'e Avusturya'da verilen cezalara dikkat çekti.

Montoya, "Avusturya'da pilotlar yan yana mücadele ederken dış tarafta olanlara virajda yeteri kadar boşluk bırakılmadığında, iç tarafta olanlara çakıl kaçış alanı olduğu için ceza verildi. Burada, o adam diğerini tamamen pist dışına itti. Bunu nasıl haklı çıkarırsın?"

"Max bundan kurtulurken diğerleri nasıl kurtulamıyor? Yani kuralları herkese aynı şekilde mi uyguluyorlar? Max'e, genç olduğu ya da her nasıl adlandırıyorsanız, o yüzden mi farklı davranılıyor? Başka bir isim vereyim. Aynı olayı Mazepin yapsaydı, o zaman kendisine ceza verilecek miydi?" dedi.

Montoya, her ne kadar olayla alakalı bir inceleme olması gerektiğini düşünüyor olsa da, Verstappen'in pozisyonunu savunma konusunda haklı olduğunu söyledi.

Verstappen, "Ben de yarışırken, bu konuda sorun yaşardım! Max, orada savunma yapmak için doğru olanı yaptı mı? Evet. Max durumunu ve pozisyonunu korumak için doğru olan şeyi yaptı."

"Ya mücadele edecekti ya da kazanmasına izin verecekti. Günün sonunda Hamilton, yine de kazandı. Ancak Verstappen orada, fren noktasını uzatacak durumda mıydı? Orada Lewis'in dönmesini bekliyordu. En kötü senaryoda Lewis yarışı tamamlayamaz, kendisi ise yarışı tamamlardı. Lewis orada dışarıdaydı. Bu yüzden, Lewis'in kaybedecek şeyi daha fazlaydı."

"Lewis orada dönmeye çalışmadığı için gerçekten zekiydi çünkü dönseydi, Max ona vururdu. Biraz Silverstone'a benziyordu. Evet, burada viraj daha yavaştı ancak emsal denebilecek bir olaydı. Apeksi kaçırdı. Lewis'in Silverstone'da gerçekten hızlı bir virajda apeksi kaçırmasının ardından yaşanan kazada nasıl eleştirildiğine bakın. Max, virajı dönmeye bile çalışmadı." dedi.

