Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Montoya: "Verstappen'in 4. virajı dönme gibi bir niyeti yoktu"

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Juan Pablo Montoya, Max Verstappen’in Brezilya GP’de şampiyonluk mücadelesi verdiği Lewis Hamilton’la olan mücadelesinde 4. virajda kasıtlı olarak genişe açıldığını düşünüyor.

Bugün ilerleyen saatlerde FIA hakemleri, Mercedes'in Brezilya GP'nin 48. turunda Verstappen ve Hamilton arasında yaşananlara dair bulduğu yeni kanıtı inceleyecekler ve olayı yeniden incelemeye gerek olup olmadığına karar verecekler.

Mercedes, yarıştan sonra olaya dair yayınlanan farklı kamera görüntülerinin ardından olayın yeniden incelenmesini talep etmişti.

Mercedes, sezon boyunca iki pilot arasında yaşanan yüksek profilli kazaların ardından son olayın incelenmeye değer bulunmamasına şaşırdığını açıklamıştı. FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi de, ilginç bir şekilde olay hakkında karar vermeden önce Verstappen'in araç üstü görüntülerini izlemediklerini açığa çıkarmıştı.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, aşınmış lastikleri nedeniyle 4. virajı genişten dönmek zorunda kaldığını dile getirmişti.

Motorsport.tv'nin bu haftaki "This Week with Will Buxton" bölümünde, konuklardan birisi Montoya'ydı. Montoya, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesini düşünerek o virajı bilerek o şekilde döndüğünü söyledi.

Montoya, "Dürüst olmam gerekirse, Max olaya kaza yaparlarsa kendisinin puan kazanacağını düşünerek baktı. Lewis onun önünde bitirmediği sürece, kendisi şampiyonada daha iyi durumda olacaktı."

"Lewis onun yanındaydı ve fren noktasında onun önüne geçti. O kadar geç fren yaptıktan sonra, o virajı dönmesinin imkanı yoktu. Onun, o virajı dönme niyetinin olduğunu düşünmüyorum."

"Max'e karşı bir şeyim yok. Hatta gerçekten Max'i ve Red Bull'u seviyorum. Mercedes'le savaşabilmek için harika iş başardılar. Ancak yarışta Mercedes'in bu kadar iyi olmasına şaşırmış olmalılar." dedi.

Montoya, FIA'nın pist üstü mücadeleler konusunda istikrarsız olduğunu söyledi ve Lando Norris ile Sergio Perez'e Avusturya'da verilen cezalara dikkat çekti.

Montoya, "Avusturya'da pilotlar yan yana mücadele ederken dış tarafta olanlara virajda yeteri kadar boşluk bırakılmadığında, iç tarafta olanlara çakıl kaçış alanı olduğu için ceza verildi. Burada, o adam diğerini tamamen pist dışına itti. Bunu nasıl haklı çıkarırsın?"

"Max bundan kurtulurken diğerleri nasıl kurtulamıyor? Yani kuralları herkese aynı şekilde mi uyguluyorlar? Max'e, genç olduğu ya da her nasıl adlandırıyorsanız, o yüzden mi farklı davranılıyor? Başka bir isim vereyim. Aynı olayı Mazepin yapsaydı, o zaman kendisine ceza verilecek miydi?" dedi.

Montoya, her ne kadar olayla alakalı bir inceleme olması gerektiğini düşünüyor olsa da, Verstappen'in pozisyonunu savunma konusunda haklı olduğunu söyledi.

Verstappen, "Ben de yarışırken, bu konuda sorun yaşardım! Max, orada savunma yapmak için doğru olanı yaptı mı? Evet. Max durumunu ve pozisyonunu korumak için doğru olan şeyi yaptı."

"Ya mücadele edecekti ya da kazanmasına izin verecekti. Günün sonunda Hamilton, yine de kazandı. Ancak Verstappen orada, fren noktasını uzatacak durumda mıydı? Orada Lewis'in dönmesini bekliyordu. En kötü senaryoda Lewis yarışı tamamlayamaz, kendisi ise yarışı tamamlardı. Lewis orada dışarıdaydı. Bu yüzden, Lewis'in kaybedecek şeyi daha fazlaydı."

"Lewis orada dönmeye çalışmadığı için gerçekten zekiydi çünkü dönseydi, Max ona vururdu. Biraz Silverstone'a benziyordu. Evet, burada viraj daha yavaştı ancak emsal denebilecek bir olaydı. Apeksi kaçırdı. Lewis'in Silverstone'da gerçekten hızlı bir virajda apeksi kaçırmasının ardından yaşanan kazada nasıl eleştirildiğine bakın. Max, virajı dönmeye bile çalışmadı." dedi.

"This Week with Will Buxton" adlı programı Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"
Önceki haber

Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Haydn Cobb
Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi Norisring
DTM

Van der Linde, Norisring'deki DTM finalindeki olaydan sonra Lawson'dan özür diledi

Mazepin: “Hamilton ile yaşadığım tehlikeli an, sprey sebebiyle oldu” Türkiye GP
Formula 1

Mazepin: “Hamilton ile yaşadığım tehlikeli an, sprey sebebiyle oldu”

Resmi: Sainz, Türkiye GP'de yeni motora geçecek Türkiye GP
Formula 1

Resmi: Sainz, Türkiye GP'de yeni motora geçecek

Juan Pablo Montoya Daha fazlası
Juan Pablo Montoya
Montoya, Indy’de, Revson’un onuruna #86 ile yarışacak Indy 500
IndyCar

Montoya, Indy’de, Revson’un onuruna #86 ile yarışacak

Mission Foods, Montoya’nın Indy 500’deki ana sponsoru olacak Indy 500
IndyCar

Mission Foods, Montoya’nın Indy 500’deki ana sponsoru olacak

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak
IndyCar

Montoya, Arrow McLaren SP ile Indy 500'e katılacak

Son Haberler

Montoya: "Verstappen'in 4. virajı dönme gibi bir niyeti yoktu"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Montoya: "Verstappen'in 4. virajı dönme gibi bir niyeti yoktu"

Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"

Binotto: "Ferrari'nin yakaladığı momentum, 2022 için çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Ferrari'nin yakaladığı momentum, 2022 için çok önemli"

Piastri, Alpine F1 yedek pilotluğuna odaklanmak için yarışlara ara vermeyi kabul etmiş
Formula 1 Formula 1

Piastri, Alpine F1 yedek pilotluğuna odaklanmak için yarışlara ara vermeyi kabul etmiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.