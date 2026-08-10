Montoya: "Verstappen Red Bull'dan ayrılmak istemiyor"

Red Bull, 2026 sezonunda şu ana kadar zorlu bir dönem geçirirken RB22 düzenli olarak ilk dört takım arasındaki en yavaş araç oldu. Avusturyalı ekip, bu mücadelede henüz bir Grand Prix zaferi elde edemeyen tek takım konumunda.

Max Verstappen'in sözleşmesinde performansa bağlı ayrılık maddeleri bulunuyor. Bu maddeler, Hollandalı pilotun mevcut kontratının sona ereceği 2028 sezonundan önce takımdan ayrılmasına olanak tanıyor.

Ancak eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Verstappen'in aracının performansına yönelik son dönemdeki eleştirilerinin aslında Red Bull üzerinde baskı kurmaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu düşünüyor. Montoya'ya göre Verstappen, takımın 2025 sezonunun ortasında gösterdiği toparlanmanın benzerini yeniden gerçekleştirmesini istiyor.

Montoya, F1'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Max'in Red Bull'dan ayrılmak istediğini düşünmüyorum."

"Son 20 yılda Mercedes'le birlikte muhtemelen Formula 1'in en iyi takımlarından birinde, yani doğru yerde."

"Evet, birçok insan ayrıldığı için takım değişti ama hâlâ performans gösteriyorlar. Geçen yıl neredeyse geri dönüp şampiyonluğu kazanıyorlardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Marc Fleury

"Bence Max de takımdan bunu görmek istiyor, bu yüzden yaptığı şey sadece onların üzerinde baskı oluşturmak."

Verstappen geçmişte Mercedes ile anılırken, son dönemde Red Bull'dan ayrılması halinde McLaren da Hollandalı pilot için olası bir seçenek olarak gösteriliyor.

Formula 1'de 12 kez podyuma çıkan eski pilot Stefan Johansson ise Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmaya karar vermesi halinde kendisi için seçenek sıkıntısı yaşanmayacağını düşünüyor.

Johansson, Verstappen'in yaşadığı hayal kırıklığını anlayabildiğini belirterek şunları söyledi: "Yaşadığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum çünkü aracınız iyi değilse kazanamazsınız."

"En iyi araca sahip olmadan dünya şampiyonu olmuş hiçbir pilot yok. Gerçek bu."

"Max hâlâ çoğu zaman mucizeler yaratıyor ve açıkçası hâlâ inanılmaz derecede iyi. Eminim önünde seçenek sıkıntısı olmayacaktır!"

"Bence her takım onun için elinden gelen her şeyi yapar."