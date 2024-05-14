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Formula 1

Montoya: "Verstappen Red Bull'dan ayrılırsa 'aptallık eder'"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılması halinde "hata edeceğini" düşünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives at the track with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen'in Red Bull ile olan anlaşması 2028 sonuna kadar bitiyor ve normal şartlar altında geleceğinin tartışma konusu olmaması gerekiyor.

Fakat Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılması ve Avusturyalı ekip içerisindeki güç çatışması nedeniyle Mercedes'e geçeceği iddia ediliyor.

Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmasını tetikleyebilecek bir diğer konu da Avusturyalı ekibin 2026 motorunda geride kalması olabilir.

Fakat Juan Pablo Montoya'ya göre şu noktada Red Bull'dan ayrılması aptallık olur.

RacingNews365'e konuşan Montoya, “Verstappen'in takımdan ayrılacağını düşünmüyorum, eğer ayrılırsa aptallık etmiş olur."

“Herkes 'Red Bull'dan ayrılacak’ diyor fakat her şeyi kazanıyorlarsa neden Red Bull'dan ayrılsın ki?"

“Doğru bir sebepten dolayı orada değilseniz, ayrılırsınız fakat doğru sebepten dolayı oradaysanız, bulunduğunuz yere dokunmamalısınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, arrives on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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