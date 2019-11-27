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Formula 1 / Son dakika

Montoya, Triple Crown'la ilgilenmiyor

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Montoya, Triple Crown'la ilgilenmiyor
Ekleyen:
, Editör
27 Kas 2019 08:50

Juan Pablo Montoya, Triple Crown'la ilgilenmediğini söyledi.

Tarih boyunca Triple Crown'u yani Üçlü Taç'ı kazanabilen sadece bir isim var; Graham Hill. İngiliz sürücü, Monako GP'sinin yanı sıra, Indy 500 ve Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanmayı başarmıştı.

2005 ve 2006 F1 dünya şampiyonu Alonso, son yıllarda Triple Crown'ı kazanmayı hedeflediğini söylemişti. Şu ana kadar Monako GP'sini  ve Le Mans 24 Saat'i kazanma başarısı gösteren İspanyol pilotun Indy 500'ü de kazanması gerekiyor.

Diğer tarafta eski F1 pilotu Montoya, daha önce Monako Grand Prix'sini kazandığı gibi, Indy 500'ü de kazandı.

Yani Triple Crown için sadece Le Mans 24 Saat'i kazanması yetiyor.

Fakat 2018'de Zak Brown’ın United Autosports ekibi ile LMP2 yarışını üçüncü bitirdi.

Bununla birlikte Montoya, Le Mans zaferini kazanma konusunda isteksiz görünüyor.

El Mundo Deportivo gazetesine verdiği demeçte, “WEC, IMSA'dan çok farklı."

"Eğer Le Mans'ı kazanmak istersem, bütün (WEC) sezonunda mücadele etmek zorunda kalacağım ve bu benim için mümkün olmayacak."

“WEC sezonunda her zaman iki yerine üç sabit sürücü olması gerekiyor ve bir sürücünün vaktini bu kadar çok alması üzücü."

“IMSA'da çok mutluyum. Gelecek sene aynı takımla, aynı kişilerle ve aynı sürücülerle devam edeceğim ”dedi.

#6 Acura Team Penske Acura DPi, DPi: Juan Pablo Montoya, Dane Cameron

#6 Acura Team Penske Acura DPi, DPi: Juan Pablo Montoya, Dane Cameron

Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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