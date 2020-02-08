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Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Triple Crown umrumda değil"

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Montoya: "Triple Crown umrumda değil"
8 Şub 2020 07:05

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, sadece Triple Crown'ı kazanmak uğruna Le Mans 24 Saat'e katılmayacağını söyledi.

Motor sporlarında Triple Crown'u yani Üçlü Taç'ı kazanabilen sadece bir isim var; Graham Hill. İngiliz sürücü, Monaco GP'sinin yanı sıra Indy 500 ve Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanmayı başaran tek tek sürücü.

2005 ve 2006 F1 dünya şampiyonu Alonso, Monaco GP'den sonra le Mans 24 Saat'i kazandı ve Indy 500'ü de kazanırsa Triple Crown'u kazanmış olacak.

2003 Monaco GP'sini kazanan, 2015'te ise Indy 500'de zafere ulaşan Montoya ise Le Mans'ı kazanması halinde Triple Crown'ı kazanmış olacak.

Penske, Le Mans'a girmeyi düşünüyor ve Montoya da şu anda Penske ile yakın bir ilişkiye sahip. Bu da Montoya'nın da bu unvanı kazanabileceği anlamına geliyor.

Ancak Montoya, bununla ilgilenmediğini söyledi.

"Hayatımda hiçbir zaman bir şeyler söylemek için yarışmadım. Sadece yarışıyorum çünkü kazanmayı seviyorum. Eğer Le Mans'e gidersem tabii ki kazanmak isterim. Ama bunu, sadece Triple Crown için kazanmak istemiyorum. Sadece kazanmak istiyorum, yarışmak istiyorum. Eğer yarışıyorsam, herkesi mağlup etmek istiyorum. Bu benim doğam."

"Yarışlara geldiğimde rahatlıyorum. Kendime odaklanıyorum ve bunu seviyorum. Bu Fernando'yu yenmekle mi ilgili? Tam olarak öyle değil. Ama Le Mans 24 Saat'e katılma fırsatım olsaydı bu harika olurdu. Le Mans'a Penske ile gitmek harika olur."

"Son kez oraya gittiğimde iyi bir iş yaptığımı hissettim. Her şeyin çalışma şekli ve bu kadar karmaşık olması beni biraz şaşırttı. Ama bilirsiniz, her şeyi anladığım zaman çok daha iyiydi. Tamamen farklı bir araçtan bahsediyoruz. Ama günün sonunda, önemli olduğu zaman herkesten daha hızlıydım ve bu yüzden çok mutluyum."

"Daytona için kışın bayağı zayıfladım ve biraz daha kilo vermek istiyorum."

Montoya ne zaman emekli olacağını bilmiyor.

"Doğruyu söylemek gerekirse, beni istemedikleri gün bırakacağım! Çünkü artık yapamadığınız bir gün gelecek ya da oğlum F4'e gidecek. Bu benim için gerçekten güzel bir denge çünkü çok fazla test yapmıyoruz. Bu yüzden oğlum ve onun yarışlarıyla ilgilenecek bolca vaktim oluyor. Bu güzel bir denge. Yarışlara gelmeyi de seviyorum, burada rahatlıyorum."

Çeviri: İnci Beğen

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