Montoya: "Todt, Ferrari takım patronluğu için ideal isimdi"
Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya'ya göre Ferrari, Jean Todt'u takım patronluğuna geri getirmeliydi.
Ferrari, 2022 yılında ileriye doğru büyük bir adım atmayı başarmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi ve bundan ötürü takım patronu Mattia Binotto büyük eleştiriler aldı.
Sonuç olarak Binotto görevinden istifa ederken, koltuk için adaylar arasında Jean Todt ve Ross Brawn'ın yer aldığı, ancak ikisinin de bu görevi istemediği öne sürüldü.
Sonuç olarak Ferrari, takım patronluğu görevien son yıllarda Alfa Romeo'nun başında olan Frederic Vasseur'ü getirdi.
Ancak eski Williams ve McLaren sürücüsü Montoya, Todt'un bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu öne sürüyor.
Montoya, "Ferrari'deki zor şeylerden birsi de kimsenin asla iş güvencesine sahip olduğunu hissetmemesi. Herkes sizi kovabilmek adına ayağınızı yanlış yere koymanızı bekliyor."
#81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Brett Farmer / Motorsport Images
"Benim dışarıdan gördüğüm bu. Toto'ya bakıyorsunuz ve Toto'nun bir yere gitmeyeceğini biliyorsunuz. Christian'a bakıyorsunuz ya da Helmut'a bakıyorsunuz, hiçbir yere gitmiyorlar. Fakat Ferrari'nin patronuna bakıyorsunuz ve 'Tamam, ne kadar süre orada kalacak?' diye düşünüyorsunuz. Çünkü hep birileri geliyor gidiyor."
"Şahsen takım patronluğu görevine Jean Todt'u getireceklerini düşünmüştüm. Dürüst olmak gerekirse, benim seçimim de o olurdu. İşi isteyip istemediğini bilmiyorum ama daha önce bu işi yapan kişi oydu."
"Bence herkes ona yeterince saygı duyuyor ve kimse onunla takışmak istemiyor. İşe ihtiyacı olmayan bir adam, bu yüzden işe ihtiyacınız olmadığında ve sadece kaybetmemek istediğinizde, doğru kararları verme konusunda daha cesaretli oluyorsunuz."
"Bakalım, umarım iyi bir iş çıkarırlar. Sene başında çok güçlü bir araca sahip olsalar bile bunu iyi şekilde kullanamamaları biraz şaşırtıcıydı."
"Herkesi şaşırtacak şekilde 'Önümüzdeki on yarışı kazanabiliriz' dediklerini duyduk fakat tek bir yarış bile kazanamadılar."
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