Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Sezonun ilk altı yarışı geride kalırken birçok isim şimdiden eleştiri oklarının saldırısı altında; bu isimlerin en önemlilerinden biri Lance Stroll.

En iyi ikinci aracın direksiyonunda olmasına rağmen sadece 27 puan toplayabilen Stroll, son iki yarışı da puansız kapattı.

Dahası, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun tam beş kez podyuma çıkması ve 93 puan toplaması!

Tüm bu durumlar nedeniyle sık sık eleştirilen Stroll'ü savunan ve kendisine zaman verilmesini isteyenler de var -bunlardan biri de Juan Pablo Montoya!

Sky Sports F1 Podcast'ine konuşan Montoya, "Lance uzun bir yol kat etti ve bence Fernando onu çok daha iyi bir sürücü haline getirecek."

"Performansıyla ilgili bir sorunum yok. Onunki kadar hızlı bir araçla ya kendinizi garanti altına alıp hiçbir şey yapmazsınız, ya da farklı bir şeyler denersiniz."

"Hiçbir şey yapmazsanız, bir ya da iki puan alır ve kendinizi şanslı sayarsınız. Bir şeyler dener ve başarılı olursanız çok iyi görünürsünüz. Başarısız olursanız da en fazla bir ya da iki puan kaybedersiniz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves the circuit Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Eğer takım Lance'i yeterince motive etmiyorsa acilen bunu yapmaya başlamalı. Bence kendisi herkesin düşündüğünden çok daha iyi ve bence çok az değer görüyor."

"Gerçekten iyi bir adam ve eleştirilere karşı sessiz kalıyor, oysa ki ilk fırsatta kendisine saldıracak ve 'dostum, gerçekten burada 0.2 saniye mi kaybettin' diye soracak birçok insan var."

"Sadece konfor alanından çıkması gerekiyor. Oturup hiçbir şey yapmamasındansa farklı bir şeyler denediğini görmeyi tercih ederim, çünkü bir şeyler denediğinde diğer pilotlar da durumun farkına varacaklar." dedi.

F1'in yurt dışındaki seslerinden David Croft da Stroll'ü destekledi ve kendisinin griddeki yerini hak ettiğini vurguladı.

Croft, "Lance F1'de kendine yer bulabilecek kadar iyi."

"Eğer yeterince iyi olmasaydı ne pole pozisyonu alabilirdi, ne podyuma çıkabilirdi, ne de bir yarışa ilk çizgiden başlayan en genç pilot rekorunu kırabilirdi." dedi.