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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Montoya: "Strateji hatalarının sorumlusu Binotto değil"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, strateji hatalarından ötürü Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun suçlanmaması gerektiğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Montoya: "Strateji hatalarının sorumlusu Binotto değil"
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2022 kurallarının yürürlüğe girmesiyle birlikte gridin en iyi araçlarından birini üreten Ferrari yeniden ön gruba ve şampiyonluk mücadelesine döndü, ancak dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilot hataları derken takım yaz arasına iki şampiyonada da büyük farkla geride girdi.

Eleştiri oklarının hedefindeki isim ise her fırsatta ekibini savunan Mattia Binotto. Şu anda kendisinin takımdan ayrılacağına yönelik herhangi bir dedikodu yok, fakat olası bir başarısızlık durumunda Ferrari yönetimi ani bir hamlede bulunabilir.

Bu zor günlerde Binotto'yu destekleyen isimler de yok değil, bunlardan birisi geçtiğimiz günlerde Las Vegas Insider'a verdiği bir röportajda Binotto'nun suçlanmaması gerektiğini düşünen Montoya.

Montoya, "Sert lastik kullanma kararını veren kişinin Binotto olduğunu hiç sanmıyorum. Bu nedenle takımların stratejistleri var, o insanlara bu kararları vermesi için para ödeniyor."

"Red Bull'da kararları Adrian Newey veya Christian Horner vermiyor, stratejistler veriyor." 

“Takım pilotlarla genel stratejilerini konuşur, Plan B mi uygulanacak, Plan C mi uygulanacak karar verilir, pilotlar da araca biner ve ellerinden geleni sonuna kadar uygularlar."

"Ferrari pilotları zaman zaman hangi lastikleri kullanacaklarını bile bilmiyorlar. Peki ne yapacaklar? Pilotların pitten çıktığını ve takıma 'neden sert lastik kullanıyoruz, bana sert lastik isteyip istemediğimi sormadınız bile' dediğini birçok kez duyabilirsiniz."

"Örneğin Red Bull'da durum biraz daha farklı, takım Checo'nun [Sergio Perez] dediğini uygulayabilir, tıpkı Monako'da yaptıkları gibi.

"Ancak Ferrari'de takım hangi lastiği verirse versin sadece gaza basıp yarışa odaklanmak daha mantıklı. İstediğiniz kadar sorgulasanız da bir şey değişmiyor, karar bu yönde."

"Bu kararları alanlar muhtemelen antrenman seanslarından yeterince iyi faydalanamıyorlar. Eğer lastiklerden ve araçtan ne bekleyeceklerini bilmiyorlarsa, ancak bu sırada diğer takımlar uzun sürüşlerle işin üstesinden gelmişse, bu takımın hatasıdır."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Tüm bu strateji hatalarından ötürü kimin sorumlu tutulacağı sorulan Montoya, bir kez daha bu kişinin Binotto olmadığını vurguluyor.

Montoya, "Strateji hataları Mattia'nın suçu değil, stratejiden kim sorumluysa onun suçu." 

"Televizyonda Toto Wolff'ü, Christian Horner'ı, Mattia'yı vesaire gösteriyorlar, ancak bu kişiler arca hangi lastiğin takılacağı konusunda nihai kararı veren insanlar değiller. Takımı bir bütün olarak yönetiyorlar."

“Bir gazoz şirketinin sahibi her şişeye kapak koymaktan sorumlu değildir."

"Evet, uzun vadede bir başarısızlık Mattia'nın sorumluluğunda, fakat [yarış] hafta sonundaki başarısızlıklar değil. Ekibi yönetmek ise tamamen kendisinin sorumluluğunda." dedi.

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