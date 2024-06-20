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Formula 1 İspanya GP

Montoya: "Sargeant aptalca hatalar yaptı"

Eski Formula 1 pilotu Juan-Pablo Montoya, Williams takımının Logan Sargent'ın sözleşmesini yenilemeyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Ezel Tan
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Montoya, Amerikalı sürücünün şimdiden gelecek sezon için farklı seçeneklere bakdığını ve IndyCar'a yöneldiğini düşünüyor.

W Radio Colombia'ya konuşan Montoya, "Takımdan ayrılacağı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Logan neler olacağını gayet iyi biliyor."

"Bir noktada ona 'Geçmiş yıllar için çok teşekkür ederiz, sana bir fırsat verdik ama işe yaramadı, çok yazık' diyecekler."

"Ona rahatlamasını ve geleceğe odaklanmasını da söyleyebilirler. O zaman Logan daha da rahatlayacak, koltuk için savaşmayı bırakacak ve F1'de kalması daha da zorlaşacak," 

"Onun yerinde olsaydım, önce başka takımların onunla ilgilenip ilgilenmediğini öğrenirdim."

"Sonrasında IndyCar, WEC ve diğer kategorilere bakıp, gelecek yıl için seçenekler aramaya başlardım."

"Zor zamanlar geçirdi ama Formula 3 ve Formula 2'de çok iyiydi."

"İşlerin onun için yolunda gitmemesi çok yazık. Alex Albon'a sorarsanız, size Sargent'ın çok hızlı bir sürücü olduğunu ve iyi iş çıkardığını fakat çok fazla aptalca hata yaptığını söyleyecektir." dedi.

Williams'ın yeni sezona Albon-Carlos Sainz ikilisiyle başlaması bekleniyor.

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