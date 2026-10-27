Formula 1 Amerika GP

Montoya: "Russell'a verilen cezaya çok şaşırdım"

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, ABD Grand Prix'sinde George Russell'a verilen beş saniyelik zaman cezasını şaşırtıcı buldu.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 08:40

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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Circuit of the Americas'ta gerçekleştirilen yarışın ilk turunda George Russell, 12. virajda pist dışına çıktıktan sonra McLaren pilotu Oscar Piastri'nin önünde piste döndü.

Hakemler, Russell'ın pist dışına çıkarak kalıcı bir avantaj elde ettiğine karar verdi ve Mercedes pilotuna beş saniye zaman cezası verdi.

Yarışı sekizinci sırada tamamlayan Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli ise damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Austin'deki yarışın ardından F1 TV'nin değerlendirme programına katılan Juan Pablo Montoya, Russell'a verilen cezaya şaşırdığını ifade etti.

Montoya, "George'a verilen cezaya şaşırdım çünkü aslında bir avantaj elde etmedi. Eğer avantaj elde etmiş olsaydı Hadjar'ın yanında olurdu."

"Bu yüzden karara biraz şaşırdım. Ancak kararı FIA'ya bırakmak gerekiyor. Onların kendilerine göre bir bakış açısı var." dedi.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

FIA'nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Hakemler; konumlandırma ve gözetim sistemi verilerini, video görüntülerini, araç içi kamera kayıtlarını ve FIA Kanıt Kanalı üzerinden 63 (George Russell) ve 81 (Oscar Piastri) numaralı araçların takımlarından gelen açıklamaları inceledi."

"63 numaralı aracın sürücüsü, 12. viraja girerken 81 numaralı araca karşı pozisyonunu savunuyordu. Pist dışına çıktıktan sonra 13. virajdan önce 81 numaralı aracın önünde yeniden piste döndü ve bu pozisyonu korudu."

"Bu nedenle hakemler, sürücünün pist dışına çıktığına, yeniden piste döndüğüne ve kalıcı bir avantaj elde ettiğine karar verdi."

FIA, bu ihlâl için normal şartlarda 10 saniyelik zaman cezasının uygulandığını ancak olayın koşulları nedeniyle cezanın hafifletildiğini belirtti.

Açıklamada, Russell'ın daha önce 6 numaralı araca baskı uyguladığı ve bunun 81 numaralı aracı atak yapabilecek bir konuma getirerek 63 numaralı aracı savunmaya zorladığı ifade edildi. Ayrıca olayın yarışın ilk turunda yaşanması da dikkate alındı.

FIA, "Bu ihlâl için normal şartlarda ceza 10 saniyedir. Ancak hakemler, 63 numaralı aracın sürücüsünün daha önce 6 numaralı araca baskı uyguladığını ve bunun 81 numaralı aracı atak pozisyonuna, dolayısıyla 63 numaralı aracı savunma pozisyonuna getirdiğini değerlendirdi. Ayrıca olay ilk turda yaşandı. Bu nedenle cezanın hafifletilerek beş saniye olarak uygulanmasına karar verildi." açıklamasını yaptı.

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- Motorsport.com Ekibi

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