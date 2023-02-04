Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

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Geçtiğimiz sezon zaman zaman iki takım strateji savaşı verdi: Ferrari hatalarıyla hayal kırıklığı yaratırken, Red Bull ilham verici kararlarıyla övgü topladı.

Ferrari için hatalarla dolu bir sezonda en çok göze batan karar, Charles Leclerc'i Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarında kuru piste ıslak zemin lastikleriyle çıkarma kararıydı.

Red Bull tarafında ise baş strateji mühendisi Hannah Schmitz'in Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sinde 10. sırada yer aldığı sırada geç bir pit çağrısı geldi. Ardından Verstappen, yarışı kazandı.

Tam olarak bu yüzden Montoya, Red Bull'un bu sezon Mercedes'e daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Montoya, "Red Bull'un yerinde olsaydım, Ferrari'den çok Mercedes'in ne yapacağına bakardım." dedi.

Brezilya, Ferrari pit duvarının uzun strateji hatalarının sadece sonuncusuydu.

Scuderia'nın stratejistleri Monako'da Leclerc'in aracına, pist yeterince ıslak olmadığı halde ıslak zemin lastiği takarak, Silverstone'da geç bir güvenlik aracının ardında pite almayarak ve Macaristan'da ona hızlı olmayan sert lastik takarak pek çok hata yaptılar.

Montoya şöyle devam etti: "Ferrari'nin pit stoplarına ve stratejilerine baktığımda, 'Bu kararları kim veriyor?' diye düşünüyorum."

"Bunu söylemek bana acı veriyor çünkü baskı altında karar vermenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak stratejiden sorumlu kişi doğru kararları vermiyorsa, bir noktada 'Başka birini bulmalıyız' demeniz gerekir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ancak stratejiden sorumlu kişi doğru kişiyse, o zaman daha iyi bir şekilde desteklenmelidir. Her halükarda bir şeyler yapılmalı çünkü çok fazla hata yapılıyor."

Tüm bunlar sonucunda Ferrari basında 'alay konusu' olurken Christian Horner, Schmitz liderliğindeki ekibi için övgüde bulundu.

Horner, "Burada ve Milton Keynes'te harika bir strateji ekibimiz var, Hannah Schmitz bugün pit duvarında stratejiyi yönetiyor."

"Hepimiz kadın gücünü destekliyoruz. O harika; tüm ekip öyle. Bu sadece bir kişiyle ilgili değil." dedi.

Montoya ise bu konuda, "Sorun ne biliyor musunuz? Red Bull stratejik olarak o kadar iyi ki onlarla kıyaslandığında herkes aptal gibi görünüyor."

"Diğerleri ne yaptıklarını bilmiyor değiller, sadece Red Bull doğru stratejiyi belirlemede ve bu stratejiyi başarılı bir şekilde uygulamada çok daha iyi."

"Eğer yanlış bir karar verirlerse, bunun kendileri için iyi bir şekilde sonuçlanması için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

"Eğer diğerleri iyi bir karar verirse, onlar daha da iyi bir karar verirler. Yani evet, bunu nasıl yeneceksiniz?" dedi.