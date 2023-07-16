Montoya: "Red Bull, Perez'i neden değişsin ki?"
Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Sergio Perez'in Red Bull'la devam edeceğinden şüphe duymuyor.
Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri ile pistlere dönmesi, Sergio Perez'in koltuğunun sallanmasına neden olmuş durumda.
Eğer Ricciardo iyi performans sergilerse, son haftalarda özellikle sıralama turlarında geride kalan Meksikalı sürücünün yeri için iyi bir aday olacak.
Fakat Perez, yaşadığı zorluklara rağmen şampiyonayı ikinci götürüyor ve ihtiyaç halinde Red Bull kendisinden yeterince faydalanmaya devam ediyor.
Son iki yıldaki şampiyonluklarda pay sahibi olan Perez'in 2024 sonuna kadar anlaşması mevcut.
Eski Formula 1 yarışçısı Juan-Pabo Montoya, Verstappen'in Perez'le çalışmaktan memnun olduğunu ve bundan ötürü Red Bull'un farklı bir isme bakmasının sürpriz olacağını söyledi.
Kolombiyalı sürücü şöyle konuştu: "Takımın Sergio Perez'in yerine başka bir sürücüyü getirmesi için hiçbir sebebi yok."
"Max ile arasındaki ilişkiyi bozma riskine girmeye hiç gerek yok. Sergio sayesinde takım içerisinde harika bir atmosfer var ve Verstappen de herhangi bir baskı hissetmiyor."
"Sergio zaman zaman en üst seviyeye çıkabilir ve böylece Max'i de en üst seviyeye çıkarıyor, bu yaklaşım şu anda iyi çalışıyor."
"Belki iki ya da üç yıl sonra başka birine ihtiyaçları olacak çünkü Max hâlâ çok iyi bir sürücü olsa da biraz değişecek."
"O zaman takımın başarıya aç bir sürücüye ihtiyacı olacak. Bu tür değişimler normaldir."
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