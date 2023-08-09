Montoya: "RB19 ile şampiyon olabilecek en az yedi ya da sekiz pilot var"

Red Bull Racing, bu yıl şimdiye kadarki 12 yarışın hepsini kazanmayı başardı ve yaz arasına girerken iki şampiyonada birden lider konumda.

Arka arkaya 13 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kıran Avusturyalı ekip, sezonun tüm yarışlarını kazanarak bu alanda da rekoru eline geçirebilir.

Bu zaferlerin neredeyse hepsini Max Verstappen kazanırken, her hafta sonu galibiyetlerine yenisini ekliyor.

Fakat Juan Pablo Montoya, bu aracın direksiyonda şampiyon olabilecek pek çok isim olduğu görüşünde.

Montoya, "Verstappen şu anda harika bir iş çıkarıyor, yenilmez görünüyor; tıpkı Lewis Hamilton'ın üst üste her şeyi kazandığı zamanki gibi."

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Racing

"Max çok iyi bir sürücü ama şimdilik en iyi araca sahip. Hızı (Verstappen'in) iki yıl öncesine göre daha yüksek değil. Muhtemelen aynı seviyede ama aracı çok daha hızlı. Max'in yerinde olsa Red Bull ile şampiyon olabilecek yaklaşık yedi ya da sekiz pilot daha var."

"Örneğin Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc ve Norris şampiyonluk için mücadele edebilir. İyi bir sürücü değilseniz işiniz zorlaşır çünkü ne kadar iyi olursanız, iyi bir takımda olma şansınız o kadar artar."

"Mesela Lando harika bir sürücü ve Red Bull ile yarışıyor olsaydı muhtemelen şampiyon olurdu." dedi.

Montoya ayrıca, Verstappen'in galibiyetlerini küçümsediğine inanan Hamilton'ı eleştir.

"Kazanamadığınızda şikayet etmek her zaman çok kolaydır."

"Lewis, kazandığı dönemde aracının kendisine ekstra bir avantaj sağlamadığını söyledi. Fakat Mercedes'in avantajı Red Bull'un şu an sahip olduğu kadar büyüktü."

"Hamilton'ın yeterince iyi olmadığını söylemek istemiyorum - tam tersine, o harika bir sürücü. Fakat bu sporda iyi araca sahip olmanız gerekiyor."