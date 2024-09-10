Montoya: "Piastri, Monza'da 'papaya kurallarını' kendi yararına kullandı

Juan Pablo Montoya, Monza'da liderlik için Lando Norris'e saldıran Oscar Piastri'nin McLaren'ın “papaya kurallarından faydalandığını” çünkü takım arkadaşının bir kazayı göze alamayacağını bildiğini iddia ediyor.

McLaren'ın ön sıralarda yer aldığı İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan takım müdürü Andrea Stella, pilotlarına takımın “papaya kurallarını” hatırlattı.

Basitçe ifade etmek gerekirse, "Takım arkadaşınızla rakip bir sürücüyle yarıştığınız kadar sert yarışmayın ve bunun yerine yarışı sinerji içinde sürün."

McLaren ikilisi çizgiden temiz bir çıkış yaptı ve pole’den başlayan Norris'in önderliğinde ilk şikan boyunca ilerlediler, ancak Piastri ikinci şikanda beklenmedik bir atak başlattı.

Piastri, Della Roggia şikanının dışından geçti ve Norris daha sonra bir metre daha geç frene basmış olsaydı ikisinin çarpışacağını iddia etti.

Eski F1 pilotu Montoya, Piastri'nin McLaren'ın kurallarını kendi avantajına kullanmakla kalmayıp, takım arkadaşının Sürücüler Şampiyonası'ndaki konumundan da yararlandığını düşünüyor.

Montoy'AS podcast'ine verdiği demeçte, “Piastri ‘papaya kuralları’ dedikleri kurallardan yararlandı çünkü Lando'nun onunla mücadele edemeyeceğini biliyordu ve Lando'nun şampiyonluk için savaştığını ve kaza yapma riskini göze alamayacak kadar savunmasız olduğunu biliyordu.” dedi.

Juan Pablo Montoya, Eski F1 pilotu Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Piastri ve Norris, yarışı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada tamamladı. Ferrari, Charles Leclerc’e son bölümde pist pozisyonunu vermek için tek pit-stop stratejisini denemişti. Bu strateji işe yaradı ve Leclerc bu sezonki ikinci zaferini kazandı. Şampiyona lideri Max Verstappen ise hiç yarışa giremedi ve altıncı sırada bitirdi.

Montoya, “Bu yıl neler olacağını sürprizlerle gösteren bir hafta sonuydu.”

“Red Bull’un sorunlar yaşadığı açıktı. İlginç olan, Checo’nun Verstappen'in de araçla ilgili sorunlar yaşadığına dair söyledikleriydi.” dedi.

Montoya, Red Bull’un Azerbaycan ve Singapur’daki bir sonraki çift yarışta da “hayatlarının zorlaşabileceğini” düşünüyor ve “her şey olabilir” diyor.

Verstappen, Sürücüler Şampiyonasında Norris'in 62 puan önünde Bakü gridinde yer alacak ancak McLaren'ın Red Bull'dan sadece sekiz puan geride olmasıyla takımlar yarışı çok daha yakın.