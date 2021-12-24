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Montoya: "Perez'in Abu Dhabi'deki savunması, 20 yıl önce çok eleştirilirdi"

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Juan Pablo Montoya'ya göre, Sergio Perez'in Abu Dhabi'deki savunması, 20 yıl önce çok farklı karşılanırdı.

Montoya: "Perez'in Abu Dhabi'deki savunması, 20 yıl önce çok eleştirilirdi"

2021 sezonunun şampiyonlarının belirleneceği Abu Dhabi Grand Prix'si, Sir Lewis Hamilton için oldukça iyi başlamıştı. 

8. şampiyonluğunu kovalayan Hamilton, orta hamurda olmasına rağmen şampiyona rakibi Max Verstappen'den daha iyi bir start aldı ve liderliği eline geçirdi. 

Hamilton, liderliği eline geçirmesinin ardından yarışı kontrol etmeye başladı ve ilk pit stopların ardından da Verstappen'in önündeydi hatta ikili arasındaki fark 9 saniye civarındaydı. 

Verstappen ve Hamilton ilk pit stoplarını yaptıktan sonra Red Bull, Perez'i "B planı"na koydu. Perez, aşınmış yumuşak lastikleriyle dışarıda kaldı ve Hamilton'ın kendisini yakalamasını bekledi. 

Yarışın gerçek lideri Hamilton, pite girmediğinden dolayı ilk sırada olan Perez'i hızlı bir biçimde yakalıyordu ve büyük lastik avantajıyla birlikte, Hamilton'ın Perez'i rahat bir şekilde arkasında bırakması beklenmekteydi. 

Fakat Perez, aşınmış lastiklerine rağmen Hamilton'a karşı mükemmel bir savunma yaptı. Meksikalı pilot, özellikle de son sektörde yavaşlayarak Hamilton'a fazlasıyla zaman kaybettirdi. 

Verstappen, Perez'in savunmasının ardından Hamilton'dan 8 saniye kadar zaman aldı ve İngiliz pilotun arkasına geldi. 

Verstappen, Perez'e bu savunması için teşekkür etmişti ve Hollandalı pilotun şampiyonluğa ulaşmasında bu savunmanın payı oldukça büyüktü. 

Birçok kişi, Perez'in savunmasını övmüş ve Meksikalı pilotun çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu söylemişti. 

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Montoya ise insanların olaya neden bu açıdan baktığını anlayamıyor. Montoya'ya göre, Perez'in savunması 20 yıl önce çok daha farklı karşılanırdı. 

Konu hakkında Motorsport TV'ye konuşan Montoya, şu ifadeleri kullandı: "İnsanların bu olaya farklı bir açıdan bakması komik: 'Aman tanrım, Checo mücadeleye dahil oldu ve Max'e yardım etti.' Evet, Checo Max için çok iyi bir iş yaptı."

"Fakat eğer, bir ikinci pilot bunu 20 yıl önce yapsaydı fazlasıyla eleştirilirdi. Eğer Rubens [Barrichello], Michael'a [Schumacher] yardım etseydi, herkes 'Neden Michael'a yardım ediyorsun? Galibiyeti ve pozisyonunu ona bıraktın.' derdi." 

"Eskiden bu tür olaylar büyük drama getirirdi şimdi ise insanlar 'Oh, takım arkadaşına yardımcı oldu ve yoldan açıldı. Bunu yapması güzel.' diyor. Bunlar farklı bakış açıları." 

"Yıllar geçtikçe ne değişti bilmiyorum ama bu oldukça çılgınca. Dürüst olmak gerekirse, eğer Max'ı destekliyorsanız Checo'nun savunmasını beğenirdiniz ancak Lewis taraftarıysanız ya da tarafsızsanız, Checo'nun neden mücadeleye dahil olduğunu düşünürsünüz." 

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field as Lando Norris, McLaren MCL35M, runs wide

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field as Lando Norris, McLaren MCL35M, runs wide

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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