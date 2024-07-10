Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor

Eski Formula 1 pilotu ve Indianapolis 500 galibi Juan Pablo Montoya, W Radio Colombia 'da yayınlanan bir podcast'te Sergio Pérez'in kötü performansının tamamen Meksikalı pilotun hatası olmayabileceğini öne sürdü.

FIA Formula 3'te yarışan oğlu Sebastian Montoya'yı desteklemek için Avrupa'daki F1 yarışlarına giden Kolombiyalı pilot, MontoyAS adlı podcast'te, araç üstü kameralarda gördüklerinden sonra, Meksikalı pilotun temel sorununun kişisel performanstan ziyade aracın kendisi olabileceğini iddia etti.

Kolombiyalı pilot "Checo'nun aracı ile Max'in aracı arasındaki denge farkı beni şaşırttı."

"Checo’nun ile Max’ın araç üstü görüntülerini izlerseniz, Max’ın virajları dönme şekli ile Checo’nun aracının dönme şekli arasındaki farkı görürsünüz; bu şekilde hızlı gitmek imkansız. Araç dönmek istemiyor. Checo pist dışına doğru gittiği için gaz kesmek zorunda kalıyor, Max ise bunu yapmak zorunda değil."

"Bu ilginç, çünkü Red Bull Checo'yu o kadar sert şekilde eleştirmediğine göre, bu bir ayar meselesi ya da bilinmeyen içsel bir şey olabilir."

"Sıralama turlarında Checo'nun aracının dengesi ile Max'in aracının dengesine bakarsanız, ikisinin çok farklı araçlar olduğunu görürsünüz."

''Checo'yu hızlı olmadığı için eleştiriyoruz ama gerçek şu ki, sıralama turlarındaki duruma bakınca "vay canına!" dedim. Üstelik Alonso'ya bakarsanız da aynı şeyi görürsünüz, viraja girdiler, döndüler ve -gaz kesmeden- virajı tamamlamaları mümkün olmadı. Bu beni çok şaşırttı'."

"Eleştiriler genellikle 'içten içe aynı araca sahip oldukları' algısından kaynaklanıyor ama aslında neler oluyor? Anlamamız gereken daha fazla şey var ve bu Checo'ya sorulması gereken bir soru, ki soruluyor."

"Fakat birdenbire takımın tarafında yer alıyor ve 'hayır, hayır, hayır, her şey yolunda' diyor, oysa gerçekte 'her şeyin yolunda gittiği' eksik parçalar veya araçta doğru olmayan şeyler var ki bu da onun için hayatı biraz zorlaştırabilir." dedi.