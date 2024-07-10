Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Montoya, Perez ve Verstappen'in "aynı araçlara" sahip olup olmadığını sorguluyor

Juan Pablo Montoya'ya göre Sergio Pérez ve Max Verstappen'in araçları arasında Meksikalı pilotun durumunu zorlaştıran farklılıklar var.

Luis Ramírez Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Eski Formula 1 pilotu ve Indianapolis 500 galibi Juan Pablo Montoya, W Radio Colombia 'da yayınlanan bir podcast'te Sergio Pérez'in kötü performansının tamamen Meksikalı pilotun hatası olmayabileceğini öne sürdü.

FIA Formula 3'te yarışan oğlu Sebastian Montoya'yı desteklemek için Avrupa'daki F1 yarışlarına giden Kolombiyalı pilot, MontoyAS adlı podcast'te, araç üstü kameralarda gördüklerinden sonra, Meksikalı pilotun temel sorununun kişisel performanstan ziyade aracın kendisi olabileceğini iddia etti.

Kolombiyalı pilot "Checo'nun aracı ile Max'in aracı arasındaki denge farkı beni şaşırttı."

"Checo’nun ile Max’ın araç üstü görüntülerini izlerseniz, Max’ın virajları dönme şekli ile Checo’nun aracının dönme şekli arasındaki farkı görürsünüz; bu şekilde hızlı gitmek imkansız. Araç dönmek istemiyor. Checo pist dışına doğru gittiği için gaz kesmek zorunda kalıyor, Max ise bunu yapmak zorunda değil."

"Bu ilginç, çünkü Red Bull Checo'yu o kadar sert şekilde eleştirmediğine göre, bu bir ayar meselesi ya da bilinmeyen içsel bir şey olabilir."

"Sıralama turlarında Checo'nun aracının dengesi ile Max'in aracının dengesine bakarsanız, ikisinin çok farklı araçlar olduğunu görürsünüz."

''Checo'yu hızlı olmadığı için eleştiriyoruz ama gerçek şu ki, sıralama turlarındaki duruma bakınca "vay canına!" dedim. Üstelik Alonso'ya bakarsanız da aynı şeyi görürsünüz, viraja girdiler, döndüler ve -gaz kesmeden- virajı tamamlamaları mümkün olmadı. Bu beni çok şaşırttı'."

"Eleştiriler genellikle 'içten içe aynı araca sahip oldukları' algısından kaynaklanıyor ama aslında neler oluyor? Anlamamız gereken daha fazla şey var ve bu Checo'ya sorulması gereken bir soru, ki soruluyor."

"Fakat birdenbire takımın tarafında yer alıyor ve 'hayır, hayır, hayır, her şey yolunda' diyor, oysa gerçekte 'her şeyin yolunda gittiği' eksik parçalar veya araçta doğru olmayan şeyler var ki bu da onun için hayatı biraz zorlaştırabilir." dedi.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Erik Junius

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes'le görüştüğünü doğrulayan Bottas: "Tek yıllık bir anlaşma istemiyorum"
Sonraki haber Wolff: "Antonelli, Hamilton "gibi olmayı hayal ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Luis Ramírez
Daha fazlası
Luis Ramírez
Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Formula 1
Katar GP
Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"
Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Formula 1
Bahreyn Kış testi
Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"
Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

WRC
Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor
Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Formula 1
Britanya GP
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor
Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"

Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"

Formula 1
Doornbos: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmezse şampiyona liderliğini kaybedecek"
Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!

Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!

Formula 1
Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un performans avantajı nereye gitti?

Red Bull'un performans avantajı nereye gitti?

Formula 1
Britanya GP
Red Bull'un performans avantajı nereye gitti?
Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"

Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"

Formula 1
Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"
Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Formula 1
Britanya GP
Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Son Haberler

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

SBK World Superbike
Donington
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

SBK World Superbike
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye