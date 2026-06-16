Montoya: "Mercedes Spa'da güç ünitesi değiştirerek grid cezası alabilir"
Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Mercedes'in Spa civarında güç ünitesi değişimi nedeniyle grid cezası alacağını ve bunu şampiyona mücadelesi için planlı şekilde yapacağını söyledi.
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mercedes, İspanya Grand Prix'sinin son bölümlerinde Kimi Antonelli'nin yaşadığı güç ünitesi arızasıyla bir kez daha dayanıklılık sorunlarıyla gündeme geldi.
Takım, benzer bir problemi geçtiğimiz Kanada Grand Prix’sinde George Russell ile de yaşamıştı.
F1'de takımlar, sezon boyunca belirli sayıda güç ünitesi bileşenini cezasız kullanabiliyor. Ancak bu limitin aşılması halinde grid cezaları devreye giriyor.
Mercedes, sezonun ilk altı yarışında güçlü bir performans sergileyip galibiyet serisi yakalasa da, İspanya'da Ferrari'nin güncelleme paketiyle kazandığı zafer sonrası dengeler değişmişti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Juan Pablo Montoya'ya göre Mercedes, sezonun ilerleyen bölümünde özellikle geçişin kolay olduğu pistleri kullanarak yeni güç ünitesi parçalarını devreye sokacak ve bilinçli şekilde grid cezası alacak.
Montoya, "Sezonun sonunda ekstra parçalar takmanız gerekiyor ve grid cezaları alıyorsunuz."
"Grid cezaları başladığında puan dengesi değişiyor. Eğer şampiyonluk mücadelesindeyseniz ve 5 ya da 10 sıra ceza alıyorsanız, bu işinizi çok zorlaştırır."
"Spa gibi pistlere geldiğimizde Mercedes'in ekstra ekipman için ceza aldığını göreceğimizi garanti ederim."
"Bunu sezon sonunda daha iyi bir pozisyonda olmak için bunu yapacaklar." dedi.
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