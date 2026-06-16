Montoya: "Mercedes, Russell'ın galibiyet şansını kendi stratejisiyle zora soktu"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell, uzun süre galibiyet mücadelesinin içinde kalsa da damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yarışı kazanan isim ise üç pit stop stratejisi uygulayan Ferrari pilotu Lewis Hamilton oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, böylece kariyerinin 106. Formula 1 zaferini ve Ferrari ile ilk galibiyetini elde etti.

Montoya'ya göre Hamilton'ın güncellenmiş Ferrari ile gösterdiği güçlü performans etkili olsa da Mercedes'in stratejik tercihleri de sonucu belirleyen önemli faktörlerden biriydi.

Kolombiyalı eski pilot, Mercedes'in Russell'ı gereğinden erken pite çağırdığını düşünüyor.

Hamilton üç pit stoplu stratejisi kapsamında 12. turda pite gelirken, Mercedes buna hemen tepki vererek Russell'ı bir sonraki turda pite aldı. Ancak takım, Britanyalı pilotu iki pit stop stratejisinde tutmaya devam etti.

Montoya, F1 TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mercedes konusunda beni gerçekten şaşırtan şey, Lewis'in stratejisine tepki vermeleri ama kendi planlarında kalmaları oldu."

"Bence kendilerini çok zor bir duruma soktular çünkü yarışın sonunda son lastik setiyle 30 turdan fazla gitmek zorunda kaldılar."

"Eğer iki pit stoplu bir strateji uyguluyorsanız, 15. turda pite girmezsiniz. 21 veya 22. tura kadar pistte kalmanız gerekirdi. O zaman yarış çok daha kolay hale gelirdi."

"Bunu yapsalardı Lewis'in işi çok daha zor olurdu. Çünkü Mercedes pite girdiğinde herkes erken durdu ve sonrasında stintlerini uzatmak zorunda kaldı. Lewis'in stratejisinin önünü açan da buydu."

"Bence Mercedes Russell'ı çok erken pite alarak zor bir pozisyona soktu."

"İlk pite giren pilot oydu. Lastik aşınmasının bu kadar yüksek olduğu bir yarışta bu büyük bir dezavantaj."

"Örneğin tur başına 0.2 saniyelik bir lastik kaybınız olduğunu düşünün. Russell'ın aşınması daha yüksekti ve takım arkadaşı dört tur daha geç pite girdi. Bu 0.8 saniyelik bir fark demek."

"Evet, başlangıçta küçük bir avantaj elde edebilirsiniz ama uzun vadede bu işi çok zorlaştırıyor."

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images