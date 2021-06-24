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Formula 1 Haberler

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Juan Pablo Montoya, Valtteri Bottas'ın Mercedes Formula 1 takımındaki geleceği hakkında hızlı bir karar vermenin, Fin pilot üzerindeki baskıyı hafifleteceğine ve takımla olan ilişkisini geliştirmeye yardımcı olacağına inanıyor.

Montoya: "Mercedes, baskıyı hafifletmek için Bottas'la ilgili kararını geciktirmemeli"

Bottas'ın kontratı 2021 sezonunun sonunda bitiyor ve koltuğu için son üç sezonu Williams'ta yarışarak geçiren Mercedes pilotu George Russell ile rekabet halinde.

Mercedes, 2022'de yarışacağı isimleri belirlerken acele etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Hatta Toto Wolff, Bottas'ın pist üstünde performansını artırması halinde kendilerini ikna edebileceğini de eklemişti.

Bununla beraber Fin pilot, 2021 sezonunun başlarında epey zorluk çekti ve şimdiye kadar en iyi sonucu üçüncülüktü. Şu anda şampiyonayı beşinci sırada götürüyor ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın yarısı kadar puan toplayabildi.

Fransa'daki yarışın son bölümünde zorlanan ve geriye düşmesinin ardından sinirlenen Bottas, takımın tek pit stop stratejine öfkelenmişti.

Bottas'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan eski F1 pilotu ve çifte Indianapolis 500 galibi Montoya, Mercedes'i Fin pilot üzerindeki baskıyı kaldırabilmek adına bir an önce pilot kararını vermeye çağırıyor.

Motorsport TV Live'a konuşan Montoya, "Ona gidip gönderileceğini söylerlerse, takımdan ayrılsa da, ayrılmasa da durumun çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Ne yönde karar verilerse versinler hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyor çünkü şu anda evet veya hayır denmediği, sadece işini yapmaya devam etmesi ve eğer işini yaparsa koltuk bulabileceğinin söylendiği gerçekten kötü bir pozisyonda."

"Bu, olabilecek en kötü durum çünkü olabildiğince hızlı gitmek istiyorsun ve asla hata yapmak istemiyorsun."

"Bu korkunç bir kombinasyon, çünkü her hafta işi yapmanın getirdiği baskısı artıyor ve işler iyi gitmediğinde takımla olan ilişki de en iyisi olmuyor."

"Her iki durumda da yani onunla devam edeceklerse de etmeyeceklerse de baskı orada olacak."

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Russell, Williams ile yaptığı üç yıllık anlaşmanın sona ermesiyle beraber boşa çıkacak ve bu da Mercedes'in ana takımına getirilmesinin önünü açıyor.

İngiliz sürücü, takımın gerilerde mücadele ettiği bu üç yıllık süreçte ortaya koyduğu performansla etkiledi ve Sakhir'de Mercedes'le katıldığı tek yarışta potansiyelini kanıtladı.

Montoya bu konuda ise şöyle dedi: "Yaptığı işin olağanüstü olduğunu düşünüyorum."

"Russell'ın Lewis ile takım arkadaşı olması halinde ne olacağını göreceğiz. Bottas'ın yaptığı gibi antrenmanlarda gerçekten iyi görünebilir ve yarışa gelindiğinde, Lewis onu 20-30 saniye ile yenebilir."

"Russell'ın zihinsel olarak buna nasıl tepki verdiği, vereceği ve bunun üstesinden nasıl geleceği, başarının anahtarı olacak.”

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