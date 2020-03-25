Montoya: "McLaren'da kalsaydım şampiyon olurdum"

2001'den 2006'ya kadar Formula 1'de yarışan Montoya, dört yıl boyunca Williams ile daha sonra da McLaren'la sporda yer aldı. Bu süreçte 13 pole pozisyonu ve yedi galibiyet alan Kolombiyalı pilot, 2006'nın ortasında Woking merkezli ekipten ayrılmak zorunda kaldı.

2006'nın Temmuz ayında bu ayrılık gerçekleşti. Çünkü 2007 için zaten NASCAR'da yarışmayı kabul etmişti.

Montoya, "Kendi başıma gitmedim, benden gitmemi istediler! Açıkçası ne olacağını, gelecek yıl nerede olacağımı bilmiyordum."

"Karşıma NASCAR seçeneği geldi, beş yıllık bir anlaşmaydı. Kendi kendime 'Neden olmasın ki?' dedim. Yaşamak istediğim yer olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayacaktım."

"NASCAR pilotlarını görüyoruz, 45 yaşına kadar yarışıyorlar, bu yüzden kariyerimi de uzatabilirdim. Ama bu kararı verdiğimde, bir sonraki yarışa katılmayı planlıyordum."

"Ama takım patronu Ron Dennis aklımın başka bir yerde olduğunu ve devam etmemi istemediklerini söyledi." dedi.

Kolombiyalı pilotun bu karardan ötürü pişmanlık duyabileceği düşünülüyor çünkü McLaren, 2007 ve 2008'de şampiyonluk savaşında yer aldığı gibi, 2008'de Lewis Hamilton şampiyon olmayı başardı.

"McLaren ve Formula 1'i yanlış zamanda bıraktım. Bir yıl daha kalsaydım, muhtemelen dünya şampiyonu olurdum."

"McLaren ile kalmak istemedim. İyi olacaklarını biliyordum, ama orada kalmak istemiyordum. 32 yaşındaydım ve herkes 35-36 yaşlarında bırakıyor."

"Üç yılımı orta grupta geçirmek istemiyordum, araçta yeterince güç yoktu. Mekanik anlamda süspansiyon üzerinde çok çalıştık ve aracın sürüşü çok iyiydi. Ama yeterince güç yoktu."

2005 yılında Kimi Raikkonen, Montoya'ya kıyasla çok daha iyi bir yıl geçirdi ve sezonu takım arkadaşının önünde kapattı.

Ancak Montoya, McLaren MP4-20'nin kendi sürüş tarzına hiç uymayan bir araç olduğunu söylüyor.

"McLaren'la ilgili zor olan şeylerden birisi, aracı sürerken yaşadığım zorluktu. Ancak bunu kamuoyuna açıklayamadım. Ondan inanılmaz nefret ediyordum. Tanrım! Sadece süremiyordum."

"McLaren'ın direksiyonuna ilk kez geçtiğimi hatırlıyorum, bir ayar turu attım, garaja geldim ve çocuklara 'Bence araçta bir sorun var. Direksiyonu çevirdiğimde tuhaf davranıyor, hareket etme şekline bakarsak araçta bir şeyler kırık' dedim. Çocuklar bir saat boyunca her şeyi kontrol ve sorun olmadığını söylediler. Bu aracın normal davranışıydı!"

"İnsanlara bu aracın Williams kadar dengesi olsaydı iki tur farkla kazanacağımızı söylüyordum! McLaren, Williams'tan bir saniye daha hızlıydı, ancak hissim Williams ile onuncu olduğum zamankiyle aynıydı."

"Bu şeyin (MP4-20) iğrenç bir davranışı vardı ve biz yarışlar kazandık! Bu nasıl mümkün olabilir?"

"Bu durumu elbette tamamen gizli tuttum. Çünkü benim açımdan aracın davranışının berbat olduğunu söylemek son derece saygısızca olurdu. Araçta sorun yaşadığım konusunda uyarmalıydım ama bunu asla basın karşısında söylemedim."